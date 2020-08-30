首代051型驅逐艦「湛江、珠江號」除役　沿長江到重慶博物館展出

▲湛江號（舷號165）和珠海號（舷號166）離開海軍後，中國第一代驅逐艦已全數退役。（圖／翻攝自中國軍視網）

實習記者簡立宇／綜合報導

中國國產第一代導彈驅逐艦「湛江號」、「珠海號」在28日退役，由解放軍南部戰區海軍某支隊舉行移交儀式，兩艘歷經風霜的軍艦將交由「建川博物館」展覽保存。湛江與珠海分別在1990年與1991年服役，這也象徵著第一代驅逐艦已全數退役，未來將由新式軍艦替代。

綜合中媒報導，湛江號（舷號165）和珠海號（舷號166）在28日上午於廣東湛江某軍港碼頭，舉行退役暨移交儀式。這是解放軍最後兩艘051型驅逐艦，其中湛江與珠海號分別於1986年與1987年開始建造，並分別在 1990年與1991年服役。

▼ 廣東湛江某軍港碼頭舉退役暨行移交儀式。（圖／翻攝自中國軍視網）

他們艦長132公尺，寬12.8公尺，滿載排水量3670噸，蒸汽輪機提供動力，航速32節，續航力每18節2970海浬，是僅有的兩艘使用「全封閉式艦橋和艦體」的051型驅逐艦之一，曾跨域太平洋訪位美國與南美。

南海海軍某支隊領導與建川博物館館長樊建川簽訂完交接同意書後，將在上海進行維修清理，然後溯長江而上到位於重慶九龍坡的博物館，估計將耗時1個月左右。為此重慶市市政府副秘書長周青，九龍坡區委書記周勇也都出席儀式。

重慶的建川博物館已海軍歷史為主題，引進各類軍事船艦。館主樊建川表示，「166艦雖然退出了戰鬥序列，但他即將進入國防教育的新陣地！」前珠海艦副艦長周遠城表示，「從老艦到新艦是一種傳承，它像一位母親一樣，把我們這些人都培養出來，撒到全國海軍的各個地方。」

▼前珠海艦副艦長周遠城比喻老艦就像母親一樣。（圖／翻攝自中國軍視網）

051型的設計參考是蘇聯的「56型驅逐艦」，所以現代化程度不高，缺乏有效「防空、反潛火力」。它的防空理念依舊停留在二戰階段，同時也是二戰後全世界下水的驅逐艦中，「安裝火炮最多」的一型驅逐艦，因此結構設計落後，艦上生活條件不佳。

但是051型驅逐艦是中國海軍發展史上，有著重要意義的一型艦艇，給予中國研製、建造、改進海上戰鬥艦艇經驗，有承上啟下的作用。

▼2艘軍艦曾跨域太平洋訪位美國與南美，2013年的演練中成功攔截2枚飛彈。（圖／翻攝自中國軍視網）