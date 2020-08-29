刺激上坡「G5一秒絕命卡軌」　她空中爬下樓！網腳軟：隱藏關卡

▲遊客嚇破膽走下來！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

暑假接近尾聲，大小朋友把握假期瘋衝遊樂園！不過一名女網友哀號，已多年沒玩遊樂設施，結果今（29）日想挑戰失速飛車G5時，往上爬到一半，設施突然卡在空中，且就差一小段距離，就快抵達最高處，嚇得一行人魂飛魄散，最後還得自己走樓梯下來，畫面曝光後，網友忍不住笑虧「感覺人生已經達到了高潮！」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》驚魂未定直呼，今日下午去中部某樂園嗨玩，特地與親友體驗飛天潛艇G5，原PO坐上位子後，心臟正蹦蹦跳，怎料爬坡的過程中，設施突然停止。

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這一瞬間原PO腦袋空白，只見大家你看我，我看你，各個一臉驚慌，最後坐了一下，工作人員確定是設施故障。畫面可見，每位遊客解開安全鎖後，小心翼翼摸著扶手走樓梯，原PO也哭笑不得直呼「10年沒來，一來第一個就卡住...」

照片曝光後，網友也看傻眼，加上正值農曆7月，紛紛調侃「符合7月份的鬼哭神嚎」、「還好不是下滑中」、「走那條路比較可怕」、「如果卡在要下去的那一瞬間...我腳先軟」、「值回票價」、「這比滑下來還刺激」、「感覺人生已經達到了高潮」、「一種死裡逃生的感覺」、「有人開啟隱藏關卡」、「耶～免費獲得拿一張票入場券」。

▼網崩潰，認為走樓梯比較驚悚！（圖／翻攝爆廢公社二館）

