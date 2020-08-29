　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／侯友宜：蔡英文應向國人報告開放美豬牛「時空環境不同」之處

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對總統蔡英文宣布將開放美豬、美牛進口，新北市長侯友宜29日表示，蔡英文稱「時空環境不同，才決定開放美豬牛進口」，那就必須將時空環境不一樣的地方向全國人民做報告，是哪裡不一樣而做這個重大決策的改變？最重要的是要傾聽民眾的聲音，人民健康是毫無妥協的空間。

侯友宜表示，政府也要保障養豬、牛產業永續經營，地方政府會做好嚴格關的責任，美豬、牛的開放過程中，政府一定要完整溝通，傾聽不一樣的聲音，做好配套措施，守護人民健康，才能順利推動。

至於外傳藍營縣市首長可能串連反對，侯友宜說，總統先向全國人民報告配套措施與相關說明，若能讓人民接受，地方政府一定站在人民這一邊，尤其養豬產業面臨新挑戰與衝擊，他們持強烈反對意見，政府必須就此拿出配套措施，包含100億的產業基金如何使用？如何分配？如何帶動永續產業？都必須讓農民非常清楚。

蔡英文28日宣布，在保障國民健康前提下，依據科學證據、國際標準，將逐步開放美豬、美牛進口。她強調，這是台灣有機會邁開腳步、走向世界的契機，今天的決定，是一個能有效促進台美關係的決定，也是一個確保台灣農業生計不受影響的決定，請大家放心，政府不會犧牲本土本國豬農權益。

蔡英文也駁斥此決議與美國大選無關，表示會選這個時間是因為疫情告一段落，全球經貿供應鏈正快速重組，這關係到整體經貿戰略，這時間點對台灣非常重要，必須跟其他經濟體更緊密結合，在供應鏈上形成一定的合作關係。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
日本戀愛節目女星突驟逝！　得年23歲
《黑豹》男主角病逝　醫曝「大腸癌9大指標」快自測
快訊／新增1例確診　指揮中心1400臨時記者會
邊化療邊拍《黑豹2》…原定明年5月上映「反派和副標都想好」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《黨產條例》合憲國民黨損失上億　侯友宜長嘆：共度難關

快訊／侯友宜：成立「專案小組」釐清館長槍擊案疑點

「我ok你先吃」　葉毓蘭：瘦肉精零檢出在民進黨眼中已不成問題

快訊／侯友宜：蔡英文應向國人報告開放美豬牛「時空環境不同」之處

快訊／高鈺婷出任時力黨主席　任期僅半年至明年2月底

王欣儀籲市府捍衛食安　拒絕進口美豬流入台北市

吳斯懷「十問蔡英文」：絕不犧牲豬農卻設百億基金保護養豬業？

「美豬進口，總統下台」　民進黨20個金句跨時空打臉

曾經上街「反美豬」　王美惠哽咽：怎麼跟民進黨支持者交代

美豬牛進台灣...林淑芬嘆被逼「吞瘦肉精」　網：民進黨唯一良心

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

《黨產條例》合憲國民黨損失上億　侯友宜長嘆：共度難關

快訊／侯友宜：成立「專案小組」釐清館長槍擊案疑點

「我ok你先吃」　葉毓蘭：瘦肉精零檢出在民進黨眼中已不成問題

快訊／侯友宜：蔡英文應向國人報告開放美豬牛「時空環境不同」之處

快訊／高鈺婷出任時力黨主席　任期僅半年至明年2月底

王欣儀籲市府捍衛食安　拒絕進口美豬流入台北市

吳斯懷「十問蔡英文」：絕不犧牲豬農卻設百億基金保護養豬業？

「美豬進口，總統下台」　民進黨20個金句跨時空打臉

曾經上街「反美豬」　王美惠哽咽：怎麼跟民進黨支持者交代

美豬牛進台灣...林淑芬嘆被逼「吞瘦肉精」　網：民進黨唯一良心

《黑豹》查德威克病逝「秒登熱搜第一」　陸影迷：他只是回瓦干達去了！

《黨產條例》合憲國民黨損失上億　侯友宜長嘆：共度難關

「外食很有機會吃到萊克多巴胺豬」　肉販警告：台灣豬一定漲價！

別讓媽媽辛苦！「煮婦貓」堅持幫忙洗米　網讚：有肉球味的飯

50年第6起！挪威露營遇「北極熊撕咬」慘死　事發前目擊證詞瘋傳

梅莎仍在「鍛鍊精實中」　彭啟明：很胖！有很高機會成長為強颱

桃園交通事故上升！9/1起實施路口安全大執法

竹科甘蔗男答應上床才借錢　逼簽本票還偷拍…1000元打發她坐客運回家

42歲爸帶2童戲水被浪捲走！家屬岸邊呼喚一晚...消波塊悲慟認父屍

改編《最浪漫的事》弦樂版　趙詠華「浪漫10倍的版本」

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

美豬進口　民進黨20個自打臉金句

曾經上街反美豬　王美惠受訪哽咽

美豬牛進台灣...林淑芬嘆被逼「吞瘦肉精」

開放美豬牛進口挨批！蘇貞昌FB發4張圖緩頰

快訊／《黨產條例》合憲　國民黨千億資產不保

高鈺婷出任時力黨主席　任期至明年2月

瘦肉精美豬來了！國民黨點名綠營這些人都反對

台中捷運高鐵台中站入口意象揭幕

影／蔡英文2009年上街頭「反美國毒牛」

陳水扁任內認定合法！國民黨：民進黨官司打輸就改變規則

幕後／3大條件到位蔡英文拍板進口美豬牛　事前推演藍營反撲

蓬佩奧讚許蔡英文領導力：開放豬牛為台美貿易打開大門

民進黨：馬英九、朱立倫支持美豬牛進口

拒放寬美豬　蔣萬安：女性坐月子會吃到

更多熱門

相關新聞

葉毓蘭：瘦肉精零檢出在民進黨眼中已不成問題

葉毓蘭：瘦肉精零檢出在民進黨眼中已不成問題

針對總統蔡英文28日拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，國民黨立委葉毓蘭晚間批評，民進黨2013年堅持瘦肉精「零檢出」，怕開放進口影響農民、消費者，如今都不是問題了，且號稱最會溝通的政府，連自家立委都到最後一刻才被告知，依照蔡英文反對前朝的批評標準，她就是被民進黨標準認證的「無能總統」。

美豬美牛開放業者怒事前不知　陳吉仲承諾補足溝通

美豬美牛開放業者怒事前不知　陳吉仲承諾補足溝通

開放美牛豬　陳吉仲：國內毛豬維持每公斤65元以上

開放美牛豬　陳吉仲：國內毛豬維持每公斤65元以上

王欣儀籲市府拒絕美豬流入台北市

王欣儀籲市府拒絕美豬流入台北市

吳斯懷「十問蔡英文」批雙重標準

吳斯懷「十問蔡英文」批雙重標準

關鍵字：

美牛美豬

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

「麥當勞女神」破尺度脫了！

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

網爆潘瑋柏空姐妻懷孕「準備辦離婚」　唱片公司怒了

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

營業員業績未達慘賠跳河　遺書指名給經理人

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面