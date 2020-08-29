快訊／侯友宜：蔡英文應向國人報告開放美豬牛「時空環境不同」之處





▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對總統蔡英文宣布將開放美豬、美牛進口，新北市長侯友宜29日表示，蔡英文稱「時空環境不同，才決定開放美豬牛進口」，那就必須將時空環境不一樣的地方向全國人民做報告，是哪裡不一樣而做這個重大決策的改變？最重要的是要傾聽民眾的聲音，人民健康是毫無妥協的空間。

侯友宜表示，政府也要保障養豬、牛產業永續經營，地方政府會做好嚴格關的責任，美豬、牛的開放過程中，政府一定要完整溝通，傾聽不一樣的聲音，做好配套措施，守護人民健康，才能順利推動。

至於外傳藍營縣市首長可能串連反對，侯友宜說，總統先向全國人民報告配套措施與相關說明，若能讓人民接受，地方政府一定站在人民這一邊，尤其養豬產業面臨新挑戰與衝擊，他們持強烈反對意見，政府必須就此拿出配套措施，包含100億的產業基金如何使用？如何分配？如何帶動永續產業？都必須讓農民非常清楚。

蔡英文28日宣布，在保障國民健康前提下，依據科學證據、國際標準，將逐步開放美豬、美牛進口。她強調，這是台灣有機會邁開腳步、走向世界的契機，今天的決定，是一個能有效促進台美關係的決定，也是一個確保台灣農業生計不受影響的決定，請大家放心，政府不會犧牲本土本國豬農權益。

蔡英文也駁斥此決議與美國大選無關，表示會選這個時間是因為疫情告一段落，全球經貿供應鏈正快速重組，這關係到整體經貿戰略，這時間點對台灣非常重要，必須跟其他經濟體更緊密結合，在供應鏈上形成一定的合作關係。