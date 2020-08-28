每晚傳銷魂呻吟聲！賣淫女墳墓接客「1次激戰4男」...居民目睹崩潰

▲性工作者把墓地當成接客場所。（示意圖／取自pixabay）

圖文／CTWANT

教堂原本應該是莊嚴的神聖之地，不料英國一間歷史悠久的教堂竟淪為犯罪溫床！英國德文郡（Devon）托奇鎮的居民抱怨，當地的聖安德魯斯教堂（Church of St Andrew）時常聚集不法分子，吸毒、鬥毆早已屢見不鮮，現在竟有性工作者利用教堂的墓地接客，每到晚上就不斷有奇怪的呻吟聲傳出，令人不堪其擾。

據《太陽報》（The Sun）報導，聖安德魯斯教堂近年成為犯罪聚集地，不時傳出吸毒、暴力等事件，無奈教堂屬於公共場所，又不能隨意禁止他人進出，因此當地居民漢彌爾頓（Margaret Forbes-Hamilton）於2004年創立了「教堂墓地之友」（Friends of the Churchyard）組織，希望居民自發性地維護社區安寧。

沒想到，教堂附近的治安未見改善，近日更變本加厲，漢彌爾頓表示，有1名性工作者把墓地當成接客場所，每晚不斷傳出撞擊和呻吟聲，有次甚至同時和4名男性激戰；不僅如此，該應召女完全不顧他人目光，除了常在光天化日下全裸，甚至直接開腿蹲在路旁小便，讓附近家長深感困擾，就怕孩子受到不良影響。

▲教堂的墓地成為色情溫床。（圖／翻攝自Google Map）

報導指出，不少居民每天都在聯繫當局，希望警方能介入改善，然而問題始終沒有獲得解決，除了吸毒、賣淫，近日還傳出了入室偷竊事件，讓他們不願再忍，決定強力要求政府處理。針對上述情形，當地議員彭特尼（Nick Pentney）近日號召警察與住戶組成新的社區守望團體，希望能夠藉此嚇阻犯罪。

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