怨國軍福利站提早打烊...他報警+投書媒體　福利站公布監視器：你21:11才來

記者翁伊森／嘉義報導

魏姓民眾27日晚間帶著妻兒開車前往嘉義市民權路上購物用餐時，把車停在國軍嘉義福利站停車場，卻控訴服務站站方營業時間未到卻將大門鐵鍊拉上，魏姓民眾表示，當時帶著妻兒看了自己的手錶還未到9點，因此去電服務站但也找不到人，因此報警並投書媒體。福利站28日公布昨晚8點到9點半監視器畫面，證明魏男是在晚間9點11分進停車場，明顯與曾男說法有出入。曾男28日下午也透過媒體向福利站道歉，但他仍希望可以將停車告示做大、不要鐵鍊限制民眾車輛，可以電話告知或是報警處理，避免同樣情形再次發生。

▲福利站秀監視器時間確認民眾於九點關站後才入場取車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾自己搞錯時間控訴福利站提早關門。（圖／記者翁伊森翻攝）

魏姓民眾27日晚間因豪大雨將車停進民權路國軍福利站停車場，卻不料吃完飯回到停車場，只見停車場門口被拉上大大鐵鍊，他當下打服務電話也無人接，看了自己手上的手錶還是8點55分，只能協調家人朋友來接他們，隔天用車也相當不便，因此控訴福利站，自己跟車輛被限制。

▲民眾對自己搞錯時間控訴向福利站道歉。（圖／記者翁伊森攝）

福利站28日秀出監視器影片，清楚拍下魏男跟妻兒是在9點11分回到停車場，但當時站方已將鐵鍊拉下，所以魏男電話打不通，人車都只能被迫受困停車場，直到9點50分左右才有朋友來接他們回家。對此，曾男表示對國軍及福利站感到抱歉，但仍希望停車告示可以做大一點

附近民眾表示，過去也有人因為將車停進福利站，造成福利站營業時間過後的困擾，所以民眾建議站方設置自動柵欄、或是辨識收費，透過正常管控避免下次停車糾紛。