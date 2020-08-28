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被捕只是「時間問題」　黃之鋒：已做好隨時被送中準備！

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▲▼黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北28日電

前香港眾志秘書長黃之鋒昨天接受英國金融時報（Financial Times）專訪時表示，他 已經做好隨時被捕並被立刻引渡到中國的準備。

據報導，黃之鋒27日說：「我被捕似乎只是時間問題，保障我個人安全的時間已經耗盡了。」 他說，「一旦他們逮捕我，我可能會立即被引渡到 中國」，當然，這是最糟的情況。「很多人問我：你準 備好了嗎？我說，當然沒有人會準備好在北京的黑牢被 判刑關一輩子。」

報導稱，另一名參與過反送中運動的「香港故事」 成員李宇軒（Andy Li）日前搭乘快艇逃往台灣尋求庇 護時，就已預見他即將被捕。李宇軒此前因為違反「港 區國安法」於10日被捕後獲得保釋，但他偷渡失敗，已 被中國海警拘捕。

報導指出，已有數十人在香港違反「港區國安法」 被捕，該法」旨在打擊分裂、顛覆國家以及外國勢力勾 結，違反會被判處很長的有期徒刑，包括無期徒刑。而 且，該法還允許將香港公民帶到中國大陸接受審判。

黃之鋒說：「6月30日深夜11時以後，香港就不再 是香港了。」他指的是實施「港區國安法」的時間。 他表示，實施「港區國安法」證明，北京當局無意 兌現允許香港維持其法律自主權的承諾；許多國際企業 擔心香港司法獨立喪失，正考慮外移到新加坡或亞太區 域其他首都。

黃之鋒並強調，更重要的是，「港區國安法」覆蓋 範圍遠遠超過中國領土，根據法律賦予的域外權力，大 陸特工甚至可以綁架西方人，並將他們帶回中國面對審 判。 當被問及在實施「港區國安法」後，為什麼不試圖 逃到國外時，黃之鋒說：「除了希望戰鬥到最後一刻， 我相信保持香港本地抗議氣勢確實很重要。」（編輯： 楊昇儒/繆宗翰）

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