市值破百億！海巡查獲「東港毒船」…船艙塞滿1020塊海洛英磚+645kg安非他命

▲▼屏東有漁船走私毒品，船上載運1020塊海洛英磚+645kg安非他命。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署偵防分署屏東查緝隊4月12日凌晨，持屏東地方法院搜索票，會同艦隊分署第十四海巡隊PP-3550巡防艇於鵝鑾鼻南方96浬海域，強勢登檢疑涉載運毒品東港籍「滿Ｏ財86號」漁船，並押返東港漁港搜索，於13日13時30分在「滿」船密艙當場查獲海洛因、安非他命等毒品，經清點計第一級毒品海洛因磚1,020塊(毛重395公斤)、第二級毒品安非他命600包(毛重645公斤)，合計1,040公斤，初估市價逾台幣百億元。偵訊後將船長黃ＯＯ、船員、外籍漁工（2人）及向上溯源後之涉案犯嫌共計8人，依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

屏東查緝隊偵辦國際販毒案件，掌握情資顯示有南部地區私梟集團，趁國內忙於防疫工作之際，欲利用漁船自金三角地區走私大量毒品入境牟取暴利，即報請屏東地檢署檢察官鍾佩宇指揮，並會同海巡署偵防分署鳳山、澎湖查緝隊、南部分署第五、六岸巡隊、艦隊分署第五、十四海巡隊及高雄市政府警察局刑警大隊、岡山分局、桃園市政府警察局刑警大隊、屏東縣警察局東港分局、保三警察總隊第二大隊等友軍單位偵辦。

偵辦過程經長期過濾、分析情資，並利用大數據研析比對，掌握犯嫌犯案時機，另經由海巡署第八巡防區勤務統合，調派艦隊分署第十四海巡隊巡防艇進行海上成功攔截圍捕，估計可供高達3,400餘萬人次吸食，所幸本批毒品遭及時攔獲，成功阻止其流入市面；本案更依屏東地檢署指揮，歷經四個月向上溯源，查緝主嫌到案，以阻斷毒品運輸通路。