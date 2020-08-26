　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／羊與鋼之森　枯燥無味的工作磨練心志

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼羊與鋼之森。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

日本專業職人匠心精神，文青電影，節奏緩慢內容單調，描述的是這位調音師在枯燥單調的工作環境中，對自我的要求以及對待事業的態度，其實非常悶，內容太少，且對於這個調音師的專業田野調查不夠透徹，使得不論在劇情和內容都顯得非常乏味，三浦友和戲不多，一站出來一身是戲，戲精對比下，男主很單薄。

鋼琴原來是羊毛與鋼的結合，透過木箱傳遞出具有回聲效果的美妙音色，而鋼琴演奏家的超能技藝，透過鋼琴傳遞出來的訊息，背後還有著調音師的專業功勞，電影是一門綜合藝術，而鋼琴演奏何嘗不是，這部電影帶出默默付出的這些職人對自我的要求，很勇敢的一部作品，感覺就是會賠錢。

不過看到三浦友和還是很開心。

片　　名：羊與鋼之森
英文片名：The Forest of Wool and Steel
類型：音樂/歌舞、劇情
上映日期：2020-08-21
片　　長：02時13分
導　　演：橋本光二郎
演　　員：山崎賢人(Yamazaki Kento) 、 三浦友和(Tomokazu Miura) 、 上白石萌音 、 上白石萌歌(Moka Kamishiraishi)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

當「羊」毛製成的琴槌敲在「鋼」製的弦上，悅耳的「琴聲」就此誕生。
散發而出的琴聲彷彿能令人聞到「森林」的味道──

對未來不抱期望的主角外村（山崎賢人 飾），在高中認識了鋼琴調音師板鳥（三浦友和 飾）。原本不準的音色在經過板鳥的調整後，重新散發出悅耳的音色，外村感受到有如身處森林中的純淨感，被調音的世界所吸引，踏入這無盡奧妙的音樂世界。

即使有時感到迷惘不安，但外村和調音師前輩──柳（鈴木亮平 飾）等鋼琴領域的夥伴們，彼此切磋、互相加油打氣，使外村在各方面都有所成長。後來外村遇到了一對雙胞胎姊妹鋼琴家和音（上白石萌音 飾）與由仁（上白石萌歌 飾），她們讓缺乏信心的外村的人生開始起了變化……

▲▼羊與鋼之森。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲調音師的工作室鋼琴，而以鋼琴家為目標的學琴姊妹成為精神支柱。

▲▼羊與鋼之森。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲前輩對後輩的提點，似乎也沒起到什麼作用。

▲▼羊與鋼之森。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲老帥哥戲精三浦友和的出現，是電影的明燈。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
快訊／台南深夜大雨...保安火車站旁「淹水173公分」！地下
9號颱「梅莎」可能誕生恐強過巴威！預報路徑相當接近台灣
貨物稅25%起跳！高嘉瑜揭汽車貴死人真相　館長嘆：台灣也割韭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／羊與鋼之森　枯燥無味的工作磨練心志

瘋電影／可不可以，你也剛好喜歡我　最佳告白電影

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

出事了！機車騎士「邊騎邊滑手機」 下秒直撞電線桿險遭輾...尷尬起身

脫單攻略！台南「7大必拜月老廟」　紅線牽理想型、小三退散救感情

瘋電影／羊與鋼之森　枯燥無味的工作磨練心志

瘋電影／可不可以，你也剛好喜歡我　最佳告白電影

LIVE／金鐘55入圍名單公佈　《ETtoday》全程直播

新竹動物園旁的透明系秘境！必點漂浮氣泡飲　加芒果雪糕太邪惡

對抗大腸癌靠團體戰！多專科各顯看家本領全面圍堵癌轉移　晚期標靶＋化療扭轉病情

兒子慘遭開7槍！非裔男家人眼前趴地亡　老父淚喊：我兒子命也是命

台中捷運G6生活圈「第二條公益路」　首購600萬買2房

香港IT男「二次感染」新冠肺炎　吳尊友：抗體衰減速度或超預期

小黃臨停沒打燈！　後車不爽拔西瓜刀互砍濺血

Galaxy Note20系列今預購取機　佛心老闆凌晨12點排隊

莫瑞打嗨秀360度上籃　獨拿42分逆轉爵士延長戰線

贊同陳時中蓋牌說！陳秀熙主張以「服務型報告」快速公布

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

名家熱門新聞

最佳告白電影

小生：3招判斷男人對妳超有意思

枯燥無味的工作磨練心志

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

落健生髮水的效果及風險

奈奈：對付大男人主義的另一半

南瓜牛奶汁　美味飲品DIY

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

超市火鍋肉片變出5道美味料理

更多熱門

相關新聞

宋威龍遭批演技不如人！　于正氣炸嗆：小人

宋威龍遭批演技不如人！　于正氣炸嗆：小人

21歲宋威龍以《以家人之名》高冷妹控「凌霄」爆紅，然而隨著人氣增長，他在劇中的表現也被拿來與其他主演譚松韻、張新成比較，被部分網友批評演技「太過平淡」，對此，他所屬經紀公司老闆、知名製作人于正跳出來為他說話，並反嗆「不要尬黑、挑撥，小人才做這種事！」。

最佳告白電影

最佳告白電影

《以家人之名》兄妹三角戀爆發！宋威龍告白「小妹」譚松韻：妳是我心裡的藥

《以家人之名》兄妹三角戀爆發！宋威龍告白「小妹」譚松韻：妳是我心裡的藥

網起底《以家人之名》齊明月黑歷史

網起底《以家人之名》齊明月黑歷史

關鍵字：

瘋電影羊與鋼之森賴賴宋威龍山崎賢人(Yamazaki Kento)三浦友和(Tomokazu Miura)

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

全台最大「我家牛排」在中和

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

北宜公路尋不著屍塊！警局驚見無頭女啜泣

豪雨狂炸！高雄宣布三級開設　網：真希望停班停課

女博士作法求愛！供養法師吸乾千萬家產

快訊／台中警突遭「持刀揮砍」！送醫搶救中　

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

李佳薇進代銷公司當上班族：2020是艱辛的

月月肥臀下藏秘密　飼主一看氣炸

何妤玟離婚速交新歡「嘻哈歌手」！

巴威颱風尾發威「全台連下3天」防致災！7縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面