瘋電影／羊與鋼之森　枯燥無味的工作磨練心志

文／賴賴

瘋言瘋語：

日本專業職人匠心精神，文青電影，節奏緩慢內容單調，描述的是這位調音師在枯燥單調的工作環境中，對自我的要求以及對待事業的態度，其實非常悶，內容太少，且對於這個調音師的專業田野調查不夠透徹，使得不論在劇情和內容都顯得非常乏味，三浦友和戲不多，一站出來一身是戲，戲精對比下，男主很單薄。

鋼琴原來是羊毛與鋼的結合，透過木箱傳遞出具有回聲效果的美妙音色，而鋼琴演奏家的超能技藝，透過鋼琴傳遞出來的訊息，背後還有著調音師的專業功勞，電影是一門綜合藝術，而鋼琴演奏何嘗不是，這部電影帶出默默付出的這些職人對自我的要求，很勇敢的一部作品，感覺就是會賠錢。

不過看到三浦友和還是很開心。

片 名：羊與鋼之森

英文片名：The Forest of Wool and Steel

類型：音樂/歌舞、劇情

上映日期：2020-08-21

片 長：02時13分

導 演：橋本光二郎

演 員：山崎賢人(Yamazaki Kento) 、 三浦友和(Tomokazu Miura) 、 上白石萌音 、 上白石萌歌(Moka Kamishiraishi)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



當「羊」毛製成的琴槌敲在「鋼」製的弦上，悅耳的「琴聲」就此誕生。

散發而出的琴聲彷彿能令人聞到「森林」的味道──



對未來不抱期望的主角外村（山崎賢人 飾），在高中認識了鋼琴調音師板鳥（三浦友和 飾）。原本不準的音色在經過板鳥的調整後，重新散發出悅耳的音色，外村感受到有如身處森林中的純淨感，被調音的世界所吸引，踏入這無盡奧妙的音樂世界。



即使有時感到迷惘不安，但外村和調音師前輩──柳（鈴木亮平 飾）等鋼琴領域的夥伴們，彼此切磋、互相加油打氣，使外村在各方面都有所成長。後來外村遇到了一對雙胞胎姊妹鋼琴家和音（上白石萌音 飾）與由仁（上白石萌歌 飾），她們讓缺乏信心的外村的人生開始起了變化……

▲調音師的工作室鋼琴，而以鋼琴家為目標的學琴姊妹成為精神支柱。

▲前輩對後輩的提點，似乎也沒起到什麼作用。

▲老帥哥戲精三浦友和的出現，是電影的明燈。

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