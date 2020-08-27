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萊爾富開賣虱目魚！首創「鮮魚卡預購」全台1400家門市可買到

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▲▼萊爾富開賣虱目魚！首創「鮮魚卡預購」全台1400家門市可買到（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣虱目魚！首創「鮮魚卡預購」全台1400家門市可買到。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／台北報導

每年8月至11月是台灣虱目魚盛產期，除了全聯、家樂福等量販業者開賣，如今萊爾富超商也可以買得到！萊爾富宣布27日起虱目魚季開跑，強打惠組「無刺虱目魚肚2片加贈1包(8顆)虱目旗魚丸」特價180元，更首創「鮮魚卡預購服務」，在全台超過1400家門市櫃台都可以訂購及取貨。

萊爾富表示，為了延續支持台灣養殖漁業永續發展的理念，持續推廣在地漁會新鮮直送的水產品，今年7月更首度於北市湖鑽、淡水新洲、外埔馬鳴埔3家門市，引進「7尺海島型冷凍臥櫃」，上架透過在地漁會新鮮直送的商品，包含金目鱸魚清肉、生凍小卷、澎湖生丁香、鬼頭刀魚肉片、龍虎石斑清肉、龍膽石斑魚切片、台灣鯛魚片、台灣鯛等。

同時配合漁業署導入「水產品生產追溯系統」QR-Code外，更自主加強投入「魚貨快速檢驗安全把關」、「SGS檢驗認證」、「ISO22000認證工廠」、「全程冷凍低溫配送」與「產品責任險」等五大安全保證的把關，目前萊爾富已有20家門市引進「海島型冷凍臥櫃」，現場販售10多種冷凍魚畜產品。

▲▼萊爾富開賣虱目魚！首創「鮮魚卡預購」全台1400家門市可買到（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富首創「鮮魚卡預購」服務，方便消費者購買當季水產。（圖／萊爾富提供）

萊爾富董事長汪亦祥表示，由於身為第一家由國人自營的便利商店連鎖系統，因此對這塊土地有非常濃厚的情感，繼今年5月與全國漁會攜手合作，成功完銷2萬尾龍虎石斑魚後，8月馬上配合國產虱目魚產期，於全台萊爾富門市上架銷售虱目魚系列水產品。同時更首創「鮮魚卡預購服務」，民眾只要到門市取卡至櫃檯結帳後，再於指定日期前往門市取貨，相當方便，預估至10月底，預計可帶動5萬片虱目魚肚銷售量。

▲▼萊爾富開賣虱目魚！首創「鮮魚卡預購」全台1400家門市可買到（圖／萊爾富提供）

▲支持台灣養殖漁業，萊爾富推廣在地漁會新鮮直送水產品，左起：萊爾富李政達協理、郭純宜整合長、全國漁會林啟滄總幹事、漁業署張致盛署長、萊爾富汪亦祥董事長、聯邦銀行許維文副總。（圖／萊爾富提供）

「萊爾富虱目魚季」即日起開跑，8月27日起推出虱目魚特惠組，包含無刺虱目魚肚2片加贈1包(8顆)虱目旗魚丸，特價180元，限量活動售完為止。門市也提供10種水產品的預購，包括虱目魚柳每包售價120元、魚皮每包售價90元，9月20日前指定水產品含有「任選2件88折優惠」業者邀請民眾以實際行動，支持台灣養殖漁業的永續發展。

▲▼萊爾富開賣虱目魚！首創「鮮魚卡預購」全台1400家門市可買到（圖／萊爾富提供）

▲「萊爾富虱目魚季」即日起開跑。（圖／萊爾富提供）

而量販業者全聯也主打以職人「黃金刀法」，一刀打造無刺虱目魚，更強調「一魚全食」不浪費食物，製成虱目魚肚、魚柳、魚丸等11款商品，更獨家主打「濕式熟成技術」推出「貼體包」，解決購買生鮮魚肉後易有血水滲出、保鮮不易浪費食材等問題，讓魚肉更軟嫩鮮美且保鮮期更長。家樂福也在各門市、便利購開賣有「家樂福嚴選」標誌的冷藏虱目魚肚、虱目魚全魚，還有冷凍去刺虱目魚肚、魚柳、魚皮以及全魚去刺。

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