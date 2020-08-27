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苗栗「帥炸猛男」消防員雪山救難　摔落10米陡坡...重傷住加護病房

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府消防局特搜隊員田志中（33歲），擁有183公分的身高及健壯身材，曾獲消防署鳳凰獎楷模 ，是網友口中「帥到炸掉的消防隊員」；不過，26日下午，他在泰安鄉中雪山附近執行搜救1名迷途的女登山客任務時，不慎滑落10公尺深的陡坡，導致導致左手腕骨折、氣血胸、左胸肋骨斷等傷勢，經空勤直升機救援下山，目前在加護病房救治中。

▲苗栗縣消防特搜隊員田志中，擁有健壯及俊帥的外型，曾為苗栗縣消防局拍攝2020消防月曆。（圖／苗栗消防局提供）

▲苗栗縣消防特搜隊員田志中，擁有健壯及俊帥的外型，曾為苗栗縣消防局拍攝2020消防月曆。（圖／苗栗消防局提供，下同）

田志中2007年從臺灣警察專科學校畢業，歷任花蓮縣消防局、苗栗縣消防局第二救災救護大隊，目前是苗栗縣消防局特搜隊員。從事消防工作10年多，多次執行重大救災任務，包括2013年雪霸聖陵線歐姓夫婦山難搜救；2015年復興航空空難擔任潛水人員；2016年台南大地震，負責維冠大樓倒塌搶救,，田志中也於2017年獲得消防楷模鳳凰獎。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

身高183公分的田志中，有著一半布農族血統加上深邃的輪廓，2015年就曾因苗栗某社區住戶揚言開瓦斯引爆，消防人員到場佈水線戒備防護，被民眾拍攝照片PO網後，登上媒體版面，更被網友封為「帥到炸掉的消防隊員」；他目前已為人夫，妻子也是名警花，育有2個小朋友。

不過，就在26日的救援行動中，不慎滑落10公尺深的陡坡，導致左手腕骨折、氣血胸、左胸肋骨斷1根等傷勢，經空勤總隊直升機前往吊掛救援下山，送苗栗醫院急救，雖然意識清楚，但因傷勢嚴重，目前還在加護病房觀察中。27日上午縣長徐耀昌與消防署副署長江濟人由苗栗消防局長徐新淵、苗栗醫院院長李明輝、副院長蔡昌宏等人陪同，至苗栗醫院加護病房探視受傷的搜救隊員，並致贈慰問金，祝他早日康復。

苗栗醫院副院長蔡昌宏說明，這位隊員氣血胸傷勢，經過緊急醫治，在呼吸等方面都已獲得改善，目前意識清楚，待氣血胸穩定後，再進一步治療左手橈骨骨折的傷勢。

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