美司法部副部長：納粹和蘇聯都曾試圖干預美國總統大選

▲美國司法部副部長羅森說，納粹德國以及前蘇聯都曾試圖干預美國總統大選。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

俄羅斯「塔斯社」周三(26日)報導，美國司法部副部長羅森(Jeffrey Rosen)當天表示，納粹德國以及前蘇聯在20世紀時都曾試圖干預美國總統大選結果。

羅森在華盛頓「戰略與國際研究中心」(CSIS)舉行的視訊會議上發言時說：「納粹德國曾試圖干預美國總統大選、包括1940年的大選，當時歐洲 已爆發第二次世界大戰。納粹德國領導人認為時任美國總統的羅斯福(在任時期1933年至1945年)是親英國的，並支持以軍事手段干預歐戰。因此，他們使用了好幾種手段來影響美國1940年的總統大選、包括試圖影響主要政黨的競選綱領。」

羅森繼續說：「第二次世界大戰結束後，冷戰帶來了一系列新挑戰。蘇聯採用了秘密的或欺騙性的策略來影響美國總統大選的結果，例如散佈虛假訊息和其他宣傳、資助出版物試圖損害美國的利益等。」他同時提到：「在1976年民主黨總統初選期間，蘇聯KGB採取了一系列積極措施，目的是抹黑以反蘇 聯知名的參議員傑克遜。」

報導指出，美國之前曾多次提出「外國可能干預美國總統大選」的話題。最有名的是曾指控俄羅斯「試圖干預2016年美國總統大選」。

俄方一再否認這類指控；俄總統新聞秘書裴斯科夫今年 2月時表示，讓克里姆林宮感到遺憾的是：隨著2020年美國總統大選投票日(11月3日)的逼近，越來越多的報導稱俄羅斯試圖「干預」美國大選，但這些說法「並不合符事實」。