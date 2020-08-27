行政院拍板反毒2.0計畫　4年投入150億達成「三減新策略」

▲行政院發言人丁怡銘。（圖／記者陳家祥攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院27日拍板通過「新世代反毒策略第二期計畫」，將於2021年至2025年投入新台幣150億元，希望達成總統蔡英文的「三減新策略」。

總統蔡英文於今年反毒政見中，進一步提出「減少毒品供給」、「減少毒品需求」及「減少毒品危害」之「三減新策略」，作為新世代反毒策略第二期之目標。政府接下來反毒作為包括查緝校園藥頭，強化再犯預防機制等，以提升反毒綜效。

有鑑於此，為落實反毒政策執行，政府將於4年內投入約新台幣150億元經費，以跨部會、跨地方、跨領域之整體作戰方式，斷絕物流、人流及金流，並強化校園藥頭查緝及佐以再犯預防機制，全力達成「溯毒、追人、斷金流」等「斷絕毒三流」之反毒總目標及預防再犯之目的。法務部也全力投入，結合緝毒團隊痛打毒品犯罪，守護國人健康及維護校園安全。

行政院長蘇貞昌在會中表示，毒品是國安議題，也是犯罪的源頭，反毒更是蔡英文的重要政見，行政院在2017年投入第一期「新世代反毒策略」，投入超過110億元，由去年績效來看，不論在毒品的查獲量、收關押的製毒販毒運毒人數，以及查扣的金額都有大幅成長；毒品的新生人口也逐年降低，較2017年降幅達3成，感謝政委羅致政與部會共同的努力。

蘇貞昌指出，目前查獲毒品中，有高達8成來自境外，如何有效阻絶境外，怎麼樣協助一時誤蹈毒網者回歸社會、降低毒品再犯率？此外，新興毒品透過各式難以辨別的外包裝，去吸引年輕人、毒害年輕人，許多年輕人的生命也因吸毒而逝去，政府應該用盡全力，持續提出更好的方法加以遏止。

蘇貞昌說明，第二期重點工作，預計未來4年投入150億，強化相關反毒，所有的防堵成效必須從五個部分來做，一、提高邊境防堵成效，補強科技的查緝設備，將毒品從源頭就加以阻攔；二、進口化學原料部分，要利用大數據建立一套完整的流向管理資料庫，印刷新興毒品的外包裝廠商，要嚴格列管盤查；三、許多涉毒的高風險場所應加強宣導通報義務，特定的營業場所只要隱匿，請執法單位從重懲處。

蘇貞昌再指，四、提高對新興毒品的辨識能力，政府將擴增新興毒品質譜圖庫，同時強化政府及民間機構的檢驗能力，提升全國檢驗量能，讓新興毒品無所遁形；五、減少毒品再犯的部分，應運用其他方法，讓毒癮戒治者戒毒更容易，戒毒要與民間合作，結合資源與力量，深入社區和校園，持續落實反毒宣導工作。

