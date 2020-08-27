打臉中共「入侵禁飛區」說法　美：U-2配備遠距偵察系統無需抵近偵察

▲中共指控美軍入侵「禁飛區」，遭美官員出面駁斥（圖／PLA）

實習記者閔文昱／綜合報導

為了抗議美軍U-2高空偵察機闖入中國的「軍隊實彈演習禁飛區」，解放軍26日朝南海發射兩枚中程導彈，並批評美軍此舉是在挑釁。對此美國也出面回應，表示U-2偵察機此次行動符合國際規範，未來會繼續執行相關任務，更強調，U-2現在裝備遠距偵察系統，不必「抵近偵察」。

根據《CNN》報導，中國國防部發言人吳謙在一份聲明中表示，當天美軍U-2高空偵察機「擅自闖入」北部戰區實彈演習禁飛區，「這種入侵嚴重干擾中方正常演訓活動，也違反了中美海空安全行為準則及相關國際慣例」，並指出，這樣的行動很容易引發錯誤判斷造成海空意外事件。

▲中國防部新聞發言人吳謙嚴厲譴責美軍入侵的行為。（圖／翻攝自中華人民共和國國防部）

不過此說法也遭到美軍反駁，表示U-2偵察機在印度-太平洋海域飛行，並遵守國際規章。強調，「太平洋空軍人員將繼續飛行，並在國際法允許的時間和範圍內進行任何國際法允許的飛行選擇」

曾擔任美國太平洋司令部聯合情報中心行動主任的軍事分析師卡爾.舒斯特（Carl Schuster）也出面質疑，表示U-2偵察機現在配備遠距偵察系統，可以從數十公里以外進行監視和拍照；除此之外，還有遠距紅外線電子光學感應器。他指出，美軍的偵察機設備非常先進，根本沒有必要進行抵近偵察，監視中國的軍演。

舒斯特認為，U-2偵察機的優勢不只是飛行高度，還包括遠距離偵察，飛越目標頭頂在垂直上空進行拍攝的動作，即便有也非常罕見。「中共還是用過時的眼光看待U-2偵察機，為了拼湊美國軍機闖入中方軍演禁飛區的冒險行動。」

▲U-2高空偵察機雖服役50多年，但性能一直有在提升 。（圖／達志影像）

U-2偵察機又稱蛟龍夫人（Dragon Lady），是美國空軍一款單座單發動機的高空偵察機。能不分晝夜的在70,000英尺（21,336公尺）高空執行全天候偵察任務。距離第一次飛行至今已有50多年，在許多衝突和戰爭中為決策者提供重要情報。同時，這款戰機也用於電子感應器研究、確認衛星資料和校準衛星。