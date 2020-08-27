蘋果新品將亮相！8款Apple Watch、7款iPad已通過EEC認證

▲Apple Watch Series 6有望於今年秋季推出。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新品認證文件曝光！外媒在歐亞經濟委員會資料庫（EEC）上發現一系列蘋果新品，包括8款智慧手錶Apple Watch及7款iPad平板電腦型號，推測其中一款可能就是即將推出的Apple Watch Series 6。

外媒《Consomac》在EEC資料庫中發現了7款新iPad及8款新Apple Watch。7款iPad型號分別是A2270、A2072、A2316、A2324、A2325、A2428、A2429，均運行iPadOS 14作業系統；8款Apple Watch型號為A2291、A2292、A2351、A2352、A2375、A2376、A2355、A2356，均採用watchOS 7系統，除此之外，並無其他任何進一步的細節。

目前為止有關於Apple Watch Series 6的消息並不多，不過傳聞稱新錶款將具備血氧檢測功能及睡眠追蹤、檢測恐慌發作等。

至於iPad部分，有傳聞稱今年秋季發表會將推出第8代iPad，預計將保留原先的設計，包括相同的10.2吋LCD螢幕及Touch ID Home鍵，作為當前的入門機款。

值得一提的是，列出產品清單不代表已確定最終發表的時程，但仍有先前的資料可參考，蘋果2019年7月在EEC資料庫中註冊iPad型號，該產品於同年9月正式發布。以此來看，蘋果於8月底份註冊了iPad與Apple Watch新型號，新品於9月或10月推出都是有可能的。