韓國傳奇「多肉女孩」徐承恩畫作在台展出！限時4天台北新藝術博覽會朝聖

▲韓國傳奇「多肉女孩」徐承恩畫作在台展出！2020「台北新藝術博覽會」限時4天朝聖。（圖／翻攝自徐承恩IG @seungeunsuhart）

記者林育綾／台北報導

韓國藝術家徐承恩（Seungeun Suh）因代表作「多肉女孩」系列風靡全球，唯美又療癒的畫風，加上她本身的坎坷身世卻堅持畫畫，鼓舞不少追尋夢想的人，受到大批粉絲喜愛。如今她的畫作和許多國內外藝術家作品，在「2020台北新藝術博覽會‧番外篇」特展展出，今（27）日起將舉行4天公眾展覽，讓粉絲可以把握機會親自朝聖！

「2020台北新藝術博覽會‧番外篇」特展目前於台北松山文創園區2號、3號倉庫展出，已進入第2週展期今（27）日起至30日將舉行4天公眾展覽。此次展出包括「2020國際藝術家大獎賽」入圍作品、國際與亞洲精選藝術家的作品，共有來自全球35國、191位藝術家參展，總共近800件作品，涵蓋各國地方特色與文化內涵，呈現各種當代藝術的不同面向。

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▲韓國藝術家徐承恩的「多肉女孩系列」讓她一炮而紅。（圖／台北新藝術博覽會提供）

其中韓國藝術家徐承恩的代表作「多肉女孩」系列畫作也來台展出，徐承恩的童年並不安寧，父母總是爭吵不斷，父親還有暴力傾向，母親後來離家，在她10多歲時父親還曾有一度帶她到懸崖試圖一起自殺，所幸沒有發生。

而當時畫畫成了徐承恩的唯一出口，卻也被父親不斷阻止，她卻堅持不願放棄，直到某天父親闖入房間，看到她躲在棉被裡畫畫、擔心受怕的模樣，隔天才語重心長對她說「妳想畫就畫吧！」

在她讀藝術高中畢業展前夕，還發生了一件意外，當時她花費心思準備一整個夏天的作品全數被偷，雖然晴天霹靂，依然沒能動搖她的信念，她擦乾眼淚重新準備，終於如願考進了韓國最有名的啟明藝術大學。

▲徐承恩畫作被不少人讚嘆「有一股療癒人心的力量」。（圖／台北新藝術博覽會提供）



而她畢業後閉關5年不斷創作，後來的「多肉女孩系列」讓她一炮而紅，除了在韓國舉辦多次展覽，也紅到海外，這系列只畫多肉植物和女孩，結合東方水墨和西方風格，畫中的女孩多半沒有笑容，但散發出空靈和夢幻的氣質，被不少人讚嘆「有一股療癒人心的力量」，也慰藉和鼓舞了許多正在追求夢想的人。

▲2020「台北新藝術博覽會」限時4天朝聖。（圖／台北新藝術博覽會提供）

「2020台北新藝術博覽會‧番外篇」特展除了收錄徐承恩的「多肉植物女孩」作品，還有立陶宛藝術家Remigijus Januškevičius的作品也十分受到矚目；另還有「超女創藝四人組」MSLL瑪馨玲月此次展出包括《生滅間的光彩》、《心彩奔放》、《悠然見靈山》、《繁華富貴》系列創作；而李善單教授的「念佛大圖騰」系列，以王羲之書法版本的《金剛經》為畫布，加上各式不同材質的念珠，藉由佛教經典及宗教力量，讓人心靈獲得祈福與平靜。

▲立陶宛藝術家Remigijus Januškevičius的作品也十分受到矚目。（圖／台北新藝術博覽會提供）

2020台北新藝術博覽會 • 番外篇

公眾展覽：2020. 8.27（四）～8.30（日）

展覽時間：10：00～18：00

展覽地點：松山文創園區（2號、3號倉庫）

地址：台北巿信義區光復南路133號

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