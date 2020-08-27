背襲同學割喉索命「只罰2千元」！兇手繼續上學…1900萬網心寒：保護魔鬼

▲16歲少年校門口遭同學割喉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山西朔州市一名楊姓國三學生7月4日放學後，在校內與同班同學發生口角。隨後，同學竟心懷憤恨，購買了一把美工刀，從楊同學背後偷襲，殘忍將對方割喉放血。受傷男孩傷口長約10公分，深約3公分，但萬幸的是這一刀避開了重要的血管和組織，僥倖活命。

網傳圖片中，傷口觸目驚心，長約10公分，深約3公分。但好在恰傷在面頰與脖頸皮膚連接處，未傷及血管或其他重要組織，如果更深或下移，後果不堪設想，實在萬幸。

據《青蕉視頻》報導，7月5日，朔州市公安局朔城分局通報，兇手王姓男生拘留10日，罰款500元人民幣（約新台幣2127元），因他已滿14周歲不滿16周歲，不執行行政拘留。之後，受害學生家屬對這種判決表示不能接受。

▲傷口觸目驚心。（圖／翻攝自微博）

截至8月26日，因無力支付醫藥費，受傷少年至今還滯留醫院。

新聞一經曝光，引發1900萬網友討論，他們紛紛罵翻，「保護魔鬼就是對弱者的侵犯！」「賠500塊是認真的嗎」、「500塊？？？真是迷惑」、「旁觀者也無法接受這一判決。有罪不罰，不就是縱容犯罪嗎？」、「500塊錢？？？我去給農村豬圈豬來一刀都不止五百塊錢」、「割頸這麼嚴重的事，居然只是罰500元？！？！犯罪成本那麼低，難怪校園暴力經常發生了！」。

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