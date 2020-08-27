逆轉！爆乳主播跳槽被追500萬違約金　二審翻盤還有265萬可以拿

▲Ginny妮是直播熱榜常客。（圖／翻攝自ig／ginnyho1213）



記者崔子柔／綜合報導

人氣直播主Ginny妮從「UP」直播平台跳槽到「17」直播，被「UP」指控片面違約，一審時認定他違反競業禁止原則，判決應賠償500萬元。高院昨認定雙方合約性質屬勞務給付契約，Ginny妮有權終止合約，不僅改判免賠，「UP」須返還她被假執行的265萬多元。

根據《自由時報》報導，UP平台指出，Ginny妮2017年10月1日簽下合約，後來因為她表現亮眼，又在2018年1月1日重訂合約，提高時薪為1500元，每月需開播20至60小時，合約到2018年底止，也約定她為獨家主播，不能在其他任何直播平台開播。

UP也說，Ginny妮片面要解約，轉到同類平台「17」擔任直播主，已違反競業禁止約定，訴請她應賠償懲罰性違約金500萬元。

Ginny妮則表示，她2018年7月3日用LINE向經紀人提解約時，雙方已達成共識，「UP」又請求賠償500萬元並不合理，請求駁回。

北院認定，Ginny妮違反競業禁止原則，且直播平台的商業模式，的確有懲罰性違約金的規定，加上高人氣的直播主可帶來無限商機，判決Ginny妮應賠償「UP」500萬元。

Ginny妮不滿判決上訴，高院則認定，雙方合約性質屬勞務給付契約，Ginny妮有權終止和「UP」直播平台的合約，且依合約相關規定，「UP」無權請求她支付懲罰性賠償金，而且「UP」應返還她被假執行的265萬多元，全案仍可上訴。