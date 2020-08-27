　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

腹痛「單手騎車」20秒挨罰1.2萬！車主氣炸上訴...法官撤銷處分：不屬危險駕駛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼機車騎士 防寒 口罩 流感。（圖／記者徐斌慎攝）

▲男子單手騎車被罰1.2萬元。示意圖，與本文無關。（圖／記者徐斌慎攝）

記者邱茀濱／綜合報導

單手騎車究竟算不算危險駕駛？一名林姓騎士去年8月自瑞芳前往九份途中，被其他民眾拍下他單手騎車超過20秒，警方接獲舉報後認定他為「危險駕駛」，最後遭罰1.2萬元，並吊扣牌照3個月。車主不服提起行政訴訟後，獲法官支持，撤銷了原處分。

林男去年8月14日下午4時許，騎著機車自瑞芳前往九份時，遭到民眾檢舉他單手騎車。警方接獲舉報後查證屬實，認定林男為「危險駕駛」並逕行舉發。經監理單位審視違規影像，確認違規屬實，罰林男1.2萬元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，還吊扣其汽車牌照3個月。

車主林男不服氣提起行政訴訟，聲稱他雙載時突感腸胃不適，只好用一手壓住腹部，當下也將車速減至在30公里左右，加上他也沒有任意變換車道，並相當注意路況及往來車輛，所以不可能是危險駕駛，要求撤銷處分。

經法官審理，指出道路交通安全規則上，並沒有要求二輪機車騎士要無時無刻將雙手放手把上不得鬆脫，道路交通管理處罰條例也並未特設處罰規定，針對駕駛二輪機車之人未雙手把握機車手把者，即列為應予裁罰之違法行為。「簡言之，單手把握二輪機車手把而騎乘，並不當然是道路交通管理處罰條例之危險駕車行為。」

法官續指，所謂單手騎乘，必須該等駕車行為整段歷程，顯現駕駛人對道路交通管理處罰條例與道路交通安全規則之各項注意義務的完全整體無視，且對交通安全秩序的危害程度，到達蛇行、高速超速、恣意迫使他車讓道、驟然暫停等相同高度之危害，才該當之。本件檢舉、舉發有疑點，判決撤銷原處分。

►地表最划算！氣炸鍋10780元➔2890元

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／高雄市宣布5地區27日停班停課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

腹痛「單手騎車」20秒挨罰1.2萬！車主氣炸上訴...法官撤銷處分：不屬危險駕駛

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救…無生命跡象送醫

成大醫院開刀房喋血！林光宇7刀猛刺護理師「判賠150萬」

台中騎士被超車自摔　「沒撞任何車」卻被求償3成

高雄休旅車1秒擊殺！女騎士等紅燈「車毀人噴飛」倒地　驚悚畫面曝

午後強降雨　雲林口湖台子村溝渠塞垃圾馬路積水30公分

網瘋傳「新莊超白皙美背」！她微微轉頭意外露出「左半球」…後方騎士們嗨翻

「龜山上尉之狼」夜襲　對3落單女摀口摸乳...判刑10月

快訊／黃琪涉詐1.26億遭起訴…認「已將男友當作未婚夫」求交保遭羈押

黃琪「18分身」從小騙到大…涉詐1.26億遭扣7千萬身家　求交保金額超傻眼

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

外國朋友挑戰用台語逛菜市場！　他狂唸「口櫃」...阿嬤淡定指苦瓜

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

22歲華航準空姐慘遭聯結車輾斃　招魂擲筊6次才成功...爸媽哭斷腸

台南阿嬤冒吹倒級風雨徒步8公里　彎腰撿垃圾：我怕路人滑倒

腹痛「單手騎車」20秒挨罰1.2萬！車主氣炸上訴...法官撤銷處分：不屬危險駕駛

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救…無生命跡象送醫

成大醫院開刀房喋血！林光宇7刀猛刺護理師「判賠150萬」

台中騎士被超車自摔　「沒撞任何車」卻被求償3成

高雄休旅車1秒擊殺！女騎士等紅燈「車毀人噴飛」倒地　驚悚畫面曝

午後強降雨　雲林口湖台子村溝渠塞垃圾馬路積水30公分

網瘋傳「新莊超白皙美背」！她微微轉頭意外露出「左半球」…後方騎士們嗨翻

「龜山上尉之狼」夜襲　對3落單女摀口摸乳...判刑10月

快訊／黃琪涉詐1.26億遭起訴…認「已將男友當作未婚夫」求交保遭羈押

黃琪「18分身」從小騙到大…涉詐1.26億遭扣7千萬身家　求交保金額超傻眼

三能Q2毛利率首登40%高點　家用烘焙電子商務爆發性成長

阿里山「台版合掌村」4人闖鐵道！冒死走捷徑　重罰5萬

特稿／電視台縮衣節食台綜入寒冬　名製作人嘆做節目先把數學學好

中職／富邦羅力大戰潘威倫　生涯第5度同場對決

甘迺迪總統唯一金孫「傑克施洛斯堡」全美爆紅！高顏值、高學歷根本人間寶藏

謝金河最常被問「股票還可以買嗎？」　舉例這2檔股票給解答

台東深夜大停電　網友竟貼「大陸炸過來了快找掩蔽」

台東新豐里橋「女警開車」撞到騎士　機車噴飛10公尺

地表最美孕婦！超模吉吉哈蒂德捧大肚入鏡　噴母愛留言：天使在長大

腹痛「單手騎車」20秒挨罰1.2萬！車主氣炸上訴...法官撤銷處分：不屬危險駕駛

不聽勸！鐵齒女鬼月搬家遇萌鬼 它嚇人業績差乾脆「占床不給躺」

社會熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

老父被騙4千萬…兄弟質問他卻笑「蠢才借我錢」遭分屍6塊

成大林光宇7刀刺護理師　判賠150萬

高雄休旅車1秒擊殺！女騎士車毀人噴飛　驚悚畫面曝

新莊超白皙美背！她一轉頭露出「左半球」後方騎士嗨翻

騎士被害自摔　「沒撞任何車」卻被求償3成

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

自豪曾和「惡龍」同牢　角頭擁18長短槍囂張PO照

水電工激戰按摩妹爽問「要5次嗎？」她喊：婆婆會腿軟

即／嘉義25歲男警「遭持刀砍傷」！

女博士作法求愛！供養法師吸乾千萬家產

更多熱門

相關新聞

BMW國道橫跨3車道挨撞　駕駛下場慘

BMW國道橫跨3車道挨撞　駕駛下場慘

國道1號日前一部進口車行駛在南下林口交流道時，直接從中內車道向右橫切穿越3個車道，想要下交流道，被一部小貨車碰撞，造成右車頭毀損，小貨車左後輪爆胎，整個過程被國道監視器拍下，警方根據影片舉發危險駕車，將處6千以上2萬4千元以下罰鍰。

男騎士翹孤輪轉圈...耍特技　PO網下場慘

男騎士翹孤輪轉圈...耍特技　PO網下場慘

高雄妹「白沙屯媽祖進香」回程　國道遇惡意逼車

高雄妹「白沙屯媽祖進香」回程　國道遇惡意逼車

單手騎車罰1.2萬　他申訴竟更慘

單手騎車罰1.2萬　他申訴竟更慘

妻子拍先生抱小孩開車 結果慘了

妻子拍先生抱小孩開車 結果慘了

關鍵字：

單車騎車危險駕駛

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

即／致災豪雨最劇時間曝！轟大雷雨

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

9號颱梅莎最快2天後生成！初估路徑出爐

中元普渡要到了　專家：4種人要注意

她拍抖音「撿海邊行李箱」竟藏2具凹折屍

裹小腳近照曝光！「肉型高跟鞋」腳掌全變型

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面