老字號餐廳接連被開罰　柯文哲籲「尊重法治」才能改掉違建文化

▲永康街的高記掛著結束營業的字條。（圖／記者蔡玟君攝）



政治中心／綜合報導

近日北市老字號餐廳因違法營業遭開罰，台北市長柯文哲表示，其實台北市建管處多次上門稽查開罰，罰金累積了上百萬，但業者卻不想改，他強調，開罰從來不是我們的目的，當所有的人都遵守法律的規範，才有可能改掉積非成是的違建文化，讓台灣朝著進步前進。

柯文哲PO出兩張照片指出，這是某個企業地下室停車場，業者卻在竣工完成、市府抽查後，私自改變設計，蓋起美侖美奐的員工餐廳，台北市建管處多次上門稽查開罰，罰金累積了上百萬，但業者卻不想改，寧願一次次被罰，這是對公權力的藐視，直到上個月，市府帶人前去拆除。

▲▼柯文哲PO照呼籲業者改善違建文化。拆除前（上）、後。（圖／翻攝柯文哲臉書）



柯文哲表示，「有法卻不遵守」、「有關係就沒關係」，這絕對不是法治社會該有的行為。公務員不敢執法、民代虛耗時間幫忙喬事。當法令不行，就會導致人民不再信任政府、也不想守法的惡性循環。

柯文哲說，現在業者主動將員工餐廳拆除，是正向的開始，市長室列管的重大違建，也正在逐一處理中；而這兩天很多市民關心的老字號餐廳，他們使用執照登記用途是「住宅」，卻一直拿來做餐廳使用，已經被罰了很多次，都沒有變更使用執照，無障礙設施與停車空間，也不符規定，如今有的願意改善、有的開始和房東協調。

柯文哲強調，站在政府的立場，開罰從來不是我們的目的，未來會繼續輔導店家合法使用，有困難的個案處理，務求情理法兼顧；法令不該只是放著參考用的，要鼓勵合法、尊重法治，當所有的人都遵守法律的規範，才有可能改掉積非成是的違建文化，讓台灣朝著進步前進。

▲銀翼餐廳違反建築法，限期內未改善恐遭斷水斷電。（圖／翻攝google map）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）