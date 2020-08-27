　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

老字號餐廳接連被開罰　柯文哲籲「尊重法治」才能改掉違建文化

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼永康街的高記掛著結束營業的字條。（圖／記者蔡玟君攝）

▲永康街的高記掛著結束營業的字條。（圖／記者蔡玟君攝）

政治中心／綜合報導

近日北市老字號餐廳因違法營業遭開罰，台北市長柯文哲表示，其實台北市建管處多次上門稽查開罰，罰金累積了上百萬，但業者卻不想改，他強調，開罰從來不是我們的目的，當所有的人都遵守法律的規範，才有可能改掉積非成是的違建文化，讓台灣朝著進步前進。

柯文哲PO出兩張照片指出，這是某個企業地下室停車場，業者卻在竣工完成、市府抽查後，私自改變設計，蓋起美侖美奐的員工餐廳，台北市建管處多次上門稽查開罰，罰金累積了上百萬，但業者卻不想改，寧願一次次被罰，這是對公權力的藐視，直到上個月，市府帶人前去拆除。

▲▼柯文哲PO照呼籲業者改善違建文化。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼柯文哲PO照呼籲業者改善違建文化。拆除前（上）、後。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼柯文哲PO照呼籲業者改善違建文化。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲表示，「有法卻不遵守」、「有關係就沒關係」，這絕對不是法治社會該有的行為。公務員不敢執法、民代虛耗時間幫忙喬事。當法令不行，就會導致人民不再信任政府、也不想守法的惡性循環。

柯文哲說，現在業者主動將員工餐廳拆除，是正向的開始，市長室列管的重大違建，也正在逐一處理中；而這兩天很多市民關心的老字號餐廳，他們使用執照登記用途是「住宅」，卻一直拿來做餐廳使用，已經被罰了很多次，都沒有變更使用執照，無障礙設施與停車空間，也不符規定，如今有的願意改善、有的開始和房東協調。

柯文哲強調，站在政府的立場，開罰從來不是我們的目的，未來會繼續輔導店家合法使用，有困難的個案處理，務求情理法兼顧；法令不該只是放著參考用的，要鼓勵合法、尊重法治，當所有的人都遵守法律的規範，才有可能改掉積非成是的違建文化，讓台灣朝著進步前進。

▲▼銀翼餐廳違反建築法，限期內未改善恐遭斷水斷電。（圖／翻攝google map）

▲銀翼餐廳違反建築法，限期內未改善恐遭斷水斷電。（圖／翻攝google map）

▲▼台北市警察局8/21舉行家庭親子日，台北市長柯文哲、市警局局長陳嘉昌出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／高雄市宣布5地區27日停班停課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐永明收賄、國昌錄音檔、黃捷妹妹人頭案　時代力量1個月內4人出走

老字號餐廳接連被開罰　柯文哲籲「尊重法治」才能改掉違建文化

黃捷控選務不公宣布退黨　時代力量：全力溝通盡力慰留

對抗疫情　連勝文籲美國授權台灣產製新冠肺炎疫苗

國民黨辦「台美論壇」！美智庫布魯金斯：中美關係惡化對台不利

快訊／妹妹淪人頭黨員...黃捷退出時代力量：黨內民主已蕩然無存

侯友宜爭取前瞻2.0預算：重大建設105案需中央補助669億

獨／英國前上議院議長力邀蔡英文回倫敦母校LSE演講 「她是個英雄」

「蘇揆是新北人卻不給糧不給錢」　羅明才：至少替新北爭取390億

影／侯友宜宴請新北立委爭取前瞻2.0預算　余天缺席「賴品妤、羅致政遲到1小時」

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

外國朋友挑戰用台語逛菜市場！　他狂唸「口櫃」...阿嬤淡定指苦瓜

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

22歲華航準空姐慘遭聯結車輾斃　招魂擲筊6次才成功...爸媽哭斷腸

台南阿嬤冒吹倒級風雨徒步8公里　彎腰撿垃圾：我怕路人滑倒

徐永明收賄、國昌錄音檔、黃捷妹妹人頭案　時代力量1個月內4人出走

老字號餐廳接連被開罰　柯文哲籲「尊重法治」才能改掉違建文化

黃捷控選務不公宣布退黨　時代力量：全力溝通盡力慰留

對抗疫情　連勝文籲美國授權台灣產製新冠肺炎疫苗

國民黨辦「台美論壇」！美智庫布魯金斯：中美關係惡化對台不利

快訊／妹妹淪人頭黨員...黃捷退出時代力量：黨內民主已蕩然無存

侯友宜爭取前瞻2.0預算：重大建設105案需中央補助669億

獨／英國前上議院議長力邀蔡英文回倫敦母校LSE演講 「她是個英雄」

「蘇揆是新北人卻不給糧不給錢」　羅明才：至少替新北爭取390億

影／侯友宜宴請新北立委爭取前瞻2.0預算　余天缺席「賴品妤、羅致政遲到1小時」

三能Q2毛利率首登40%高點　家用烘焙電子商務爆發性成長

阿里山「台版合掌村」4人闖鐵道！冒死走捷徑　重罰5萬

特稿／電視台縮衣節食台綜入寒冬　名製作人嘆做節目先把數學學好

中職／富邦羅力大戰潘威倫　生涯第5度同場對決

甘迺迪總統唯一金孫「傑克施洛斯堡」全美爆紅！高顏值、高學歷根本人間寶藏

謝金河最常被問「股票還可以買嗎？」　舉例這2檔股票給解答

台東深夜大停電　網友竟貼「大陸炸過來了快找掩蔽」

台東新豐里橋「女警開車」撞到騎士　機車噴飛10公尺

地表最美孕婦！超模吉吉哈蒂德捧大肚入鏡　噴母愛留言：天使在長大

腹痛「單手騎車」20秒挨罰1.2萬！車主氣炸上訴...法官撤銷處分：不屬危險駕駛

五月天隔空合作郎朗《生命有一種絕對》！　聽茄子蛋團名來由…宣布改叫「榴槤奶」

政治熱門新聞

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

黃捷退出時代力量：黨內民主已蕩然無存

徐永明收賄、國昌錄音檔　時力1個月內4人出走　

黃捷控選務不公退黨　時力：全力溝通慰留

快訊／「數位身分證」遺失補領收900挨轟　內政部拋4大成本理由急滅火

高嘉瑜合體館長揭穿「汽車貴死人真相」

老字號餐廳遭罰　柯文哲籲「尊重法治」

黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　陳為廷女友急電溝通反遭斥

侯友宜宴請新北跨黨立委　「賴品妤、羅致政遲到1小時」余天缺席

獨／英國前議長邀蔡英文回倫敦母校演講

黃國昌掌權秘辛曝光　馮光遠批：他人和非常差

上任第3天高雄淹水了！陳其邁取消台北行程

選總統小英會很剉？黃國昌8點回應

美智庫布魯金斯：中美關係惡化對台不利

更多熱門

相關新聞

游淑慧公布三倍券優惠成績　批柯文哲：空包彈政策！

游淑慧公布三倍券優惠成績　批柯文哲：空包彈政策！

為搭配振興三倍券優惠，台北市長柯文哲推出三倍券綁定敬老卡、學生悠遊卡的優惠「花3000補3000」。然而，一個多月過去了，台北市議員游淑慧26日於臉書公布成績，發現綁定率都低於四成，根本是空包彈政策，直問柯文哲滿意嗎？還是又「關你屁事」？

練兵慘賠千萬　柯P：會不會窮到變衣衫襤褸

練兵慘賠千萬　柯P：會不會窮到變衣衫襤褸

「我選總統蔡會很挫」？黃國昌深夜回擊錄音檔

「我選總統蔡會很挫」？黃國昌深夜回擊錄音檔

七夕曬愛　柯文哲「用歌聲」證明什麼是真愛

七夕曬愛　柯文哲「用歌聲」證明什麼是真愛

王世堅酸柯文哲：乾脆去接替熊讚

王世堅酸柯文哲：乾脆去接替熊讚

關鍵字：

柯文哲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

即／致災豪雨最劇時間曝！轟大雷雨

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

9號颱梅莎最快2天後生成！初估路徑出爐

中元普渡要到了　專家：4種人要注意

她拍抖音「撿海邊行李箱」竟藏2具凹折屍

裹小腳近照曝光！「肉型高跟鞋」腳掌全變型

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面