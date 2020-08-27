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IG最熱門主題標籤「車旅生活」　特搜五款露營車與風格營地

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當前 Instagram最熱門的主題標籤（hashtag），正是「車旅生活」（VanLife）一詞，它不指稱泛露營式的旅行，也囊括一種自由不羈、以車為家的當代遊牧民族生活型態。《瘋設計》在本篇風格露營專題報導中，從五款熱門且有型的露營車（recreational vehicle,RV ）帶您進入水域、草原、近郊、林壑等五種露營地情境，原來愜意的Van Life，一點都不難。

1.近水營地，就讓Sealander帶你馳騁湖海

Sealander是款水陸雙棲的露營拖車／船，而它最出色的優點，正是陸域露營車所難以企及的船舶適航性（seaworthiness）。Sealander可容納兩人出航，由於機體搭載舷外引擎，除了是機能完整的休憩營車，更轉化成船艇使用。這款德國製造露營車，外殼為玻璃纖維強化塑膠，質輕，能輕鬆被小型汽車拖曳，極適合前往各種親水的風景區和營地使用。（圖文來源／Sealander



【推薦營地】O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園

墾丁貓鼻頭露營莊園位在臺灣左腳最南端，是一座近海的高級露營地。距離墾丁周邊的熱門景點只要5至20分鐘車程，無論是沙灘、浮潛、潮間帶、SUP、海生館等各類親海活動應有盡有。園區保留當地的珊瑚礁岩，大量種植原生種植物，完善的汙水回收處理，兼顧原始生態及環保。除了獨門、獨院、獨戶露營營位，另規劃專屬露營車營位，駕著RV愛車，天地任翱翔。

特別值得一提的是，墾丁貓鼻頭露營莊園專為露友們提供各式風味露營餐食，包括經典古巴三明治、古巴風味調酒、以及對抗炎夏的沁涼冰品，歡迎大家預約參觀及享用。 （圖文來源／O’Glamping







2.空曠草原，Beauer 2X給你兩倍伸縮的大空間

法國露營車品牌Beauer，在2019年推出此款Beauer 2X露營拖車，它最神奇之處正是空間伸縮的彈性自如表現，拖曳時可收縮體積，在營地卸下後，僅需60秒就可水平擴展成足足兩倍大的室內空間。圓筒型車體設計有一種流暢韻味，讓人想起在草原間奔騰的篷車；內部空間90平方英尺（約2.5坪），配有休息區、L形廚房、儲物櫃以及淋浴型衛浴。（圖片來源／Beauer 2X）



【推薦營地】加拿大草原國家公園岩溪露營地

草原國家公園（Grasslands National Park）隸屬加拿大47個國家公園之一，保存著境內珍稀的混合乾草與短草品種。除了丘陵地形起伏連綿的景觀，夜幕低垂後那一片灝潔純淨的星空，更是吸引全球旅客紛沓而至的原因，而坐落在此的岩溪露營地（Rock Creek Campground），提供了絕佳賞景選擇。（圖片來源／Parks Canada

Grasslands National Park

3.擁抱近郊鄉村的恬澹：用Carapate Adventure來場小旅行

事實上露營不一定要選在荒陬僻壤，相距城市不遠的鄉間也有俯拾即是的旖旎風光，適宜在短假期作小旅行，或隨興駕車出行。來自法國的RV品牌Carapate，以淚珠造型打造拖車輪廓，車體以木頭襯以海軍藍，有種溫潤典雅的美感以及遊艇的精緻韻味。車體總長10.5英呎，並以海洋級膠合板製造，能完全上掀的車門設計，讓賞景視野得以極大化。（圖片來源／Carapate

【推薦營地】日本山梨縣本栖湖浩庵キャンプ場

位於日本山梨縣境內且躋列富士五湖之首的本栖湖，景色最優美，且由東京前往約2小時車程，離塵不離城的距離，2天內可輕鬆往返東京都會區和富士山麓。本栖湖周邊雖有露營地Kouan Campsite（浩庵キャンプ場），但未有設備租賃服務，不過營地內有休憩小木屋與餐廳，適宜小旅行者前往。位於富士山北麓的本栖湖，一年四季怡於露營，可依時節在此烤肉或玩煙火。

4.登山嶽長眺，Romotow的U型旋轉賞景露臺

許多品牌露營車都有獨門的特殊設計，但鮮少有一款能像Romotow露營拖車兼顧到真實的空間美學。它擷取旋轉式USB的概念運用在車體結構，拉出後的U型框架形成一個虛空間，下方則鋪覆了合成柚木地板，擺上桌椅後，即便身迷人小露臺。實體車廂則配有中央廚房、浴室、獨立臥室和起居區等，屋頂另載有太陽能電板。（圖片提供／Romotow

【推薦營地】瑞士阿羅拉露營地

阿爾卑斯山美景舉世皆曉，位在瑞士阿羅拉村莊的Camping Arolla，坐落於海拔1950公尺山區，為歐洲最高露營地。此處不僅能眺瞰脈重巒疊巘的磅礡景色。在此地露營的旅人，可盡情徜徉在此，漫步羊腸小徑，體驗山岳清溪的美。（圖片提供／Camping Arolla

5.千里長假首選，Land Ark Drake打包如家的舒適

雖然不屬於具引擎動力的motorhome，但這款Land Ark Drake從外觀、機能到尺寸均足以媲美一台移動房屋，並完美詮釋當代遊牧民族嚮往的生活品質。兩層式車內空間合計357平方英呎（約10坪），可容納七個成年人，配有完整廚房、客廳和浴室，二樓則有兩間閣樓臥室和一間辦公室。外觀洗鍊時尚，並以白松木與黑色金屬為材料。（圖片來源／Land Ark Drake

【推薦方法】省錢的車旅生活

想過上一段愜意而長的車旅生活，免費的露營地自然最好不過，此外，還是有一些定點可以前往。像是許多露營地（Caravan Parks）就有提供長期住宿服務；其次，目前有不少農場投入多元化經營，可提供露營者一些基本設備，甚至還能留在農場打工，換取金錢或物資上的回饋。當車旅生活的盤纏將罄盡，或是想撙節支出時，也能尋找一些免費的場地，和人為經營的露營地交替使用。（圖片來源／Dwell

 

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