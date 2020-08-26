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西南氣流大雨炸屏東　潘孟安憂心視察林邊：入夜可能還有一波雨勢

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▲屏東縣長潘孟安26日下午至林邊抽水站視察水情及防汛措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣長潘孟安26日下午至林邊抽水站視察水情及防汛措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

巴威颱風引進西南氣流影響，屏東縣從25日深夜下起強勁雨勢。縣長潘孟安26日下午至林邊抽水站視察水情及防汛措施。潘縣長表示，雖然目前屏東縣尚未傳出災情，但縣府不敢掉以輕心，仍密切觀測氣象動態及加強各項防汛措施，也提醒民眾注意防範。

▲屏東縣長潘孟安26日下午至林邊抽水站視察水情及防汛措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼潘縣長視察林邊抽水站。

▲屏東縣長潘孟安26日下午至林邊抽水站視察水情及防汛措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為因應汛期，屏東縣政府水利處在縣境易淹水區域建置15座抽水站，包含51部抽水機組及附屬109扇水門、佈建133部移動式抽水及預備6257個防汛塊、6453只太空包，並在全縣重要水域或路段另建置45處雨量站及4處潮位站、43處水位站、43處影像監視站計130支監視器、29處智慧水尺感測器，可即時傳送各地水情資訊供災害應變中心掌握並即時決策因應。

這次巴威颱風引進西南氣流大雨狂炸南台灣，縣府團隊立即啟動相關措施因應，但一波波雨勢不斷令潘縣長憂心忡忡，26日中午至災害應變中心瞭解未來雨勢動向後，再趨車趕至林邊抽水站視察。由於林邊抽水站正在進行設備整修更新工程，潘縣長特別關切抽水站運轉情形。

潘縣長指出，今日雨勢雖然不小，所幸沒有出現致災性強降雨，而根據衛星雲圖資訊，26日入夜後可能還有一波陣雨或雷雨，縣府團隊不敢掉以輕心，嚴密監控水情、路況，同時與第七河川局密切連繫，在低窪地區佈防移動式抽水機，隨時機動支援。

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