今早「大拘捕16人」含2立法會議員！　港警稱元朗事件消息「歪曲」

▲香港民主黨立法會議員林卓廷及許智峯26日早上分別於自家被逮捕。（圖／翻攝自臉書）

記者劉亭／綜合報導

香港警察今（26）早突然拘捕16人，其中包含民主黨立法會議員林卓廷及許智峯，目前仍被扣留調查。港警下午3時半於新界北總區總部舉行記者會指出，被捕人士涉及「光復屯門公園」、「721事件」。

綜合港媒報導，新界北總區高級警司（刑事）陳天柱表示，就「7.21元朗站事件」在香港拘捕13名本地男子，年齡介於26至48歲，涉嫌參與「暴動」，林卓廷也涉及其中。

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊。（圖／路透社）

被補人士報稱是銀行副總裁、社工、廚師、技工、倉務司機和無業等，部分人是有黑社會背景，當中7人涉嫌在元朗站内的衝突，另外6人涉嫌在英龍圍及南邊圍的衝突。

陳天柱指出，在7.21事件中，當晚有大批黑衣人試圖進入南邊圍，期間與守村的白衣人對峙，防暴警抵達後要求兩邊人離去，但網上只有防暴警與白衣人照片，沒有防暴警與黑衣人照片。他稱，媒體及坊間充滿片面和歪曲的訊息，而散播這些訊息的人，有政治目的。

陳天柱也介紹，去年7月6日屯門警署晚間約8時30分，一批示威者在屯門警署外聚集，多人包圍一名男子，聲稱其以手機拍攝示威者，之後有人拿走該男手機，並且刪去手機內的資料。

警方以涉嫌「意圖妨礙司法公正」、「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「刑事毀壞」及「非法集結」拘捕3男及1女，年齡介於27至43歲，林卓廷及許智峯也都在其中。

▲香港新界北總區高級警司（刑事）陳天柱。（圖／翻攝自香港警察臉書）

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