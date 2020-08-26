「1通神秘電話」斷5億私菸財路！船員遭欠薪、禁下船…急向神父告解

▲ 台中港查獲市值破5億的私菸 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

（中央社記者趙麗妍台中26日電）海巡署偵防分署25日下午在台中港18號碼頭查獲獅子山籍貨輪大東輪，船上13只貨櫃中藏有中國、韓國的未稅香菸，初估1萬多箱，約552萬5000包，市值超過新台幣5億元。

海巡署偵防分署鳳山查緝隊接獲線報，有私梟企圖趁中秋節前夕，航運繁忙，安檢人力吃緊之際，運用貨輪轉交小船接駁方式，走私香菸牟取暴利。25日下午在台中港18號碼頭，查獲非洲獅子山貨輪大東輪，經調查，該貨輪以主機故障為由，申請入港檢修。

稽查人員當場進行開櫃檢查，在船上13只貨輪中查獲大批未稅香菸，拆封清點，初估共計1萬1050箱，有552萬5000包來自中國、韓國的私菸，市值估計超過5億元，是歷年查緝中相當大宗的未稅香菸案。



據了解，船上有20多名印尼籍及中國籍船員，印尼籍船員上船後，發現這是艘走私船，有8人想要下船，但台籍船長不准下船，甚至積欠2個月薪資，23日貨輪停泊在台中港外海，有印尼籍船員致電高雄神父求救，神父輾轉聯繫其他朋友，向海巡署通報。

大東輪上有13只40呎的貨櫃，每個貨櫃約有900箱的中國、韓國未稅香菸，有大陸好貓、貴菸、雙囍、韓國ESSE等，目前這些貨櫃仍在台中港18號碼頭，鳳山查緝隊對相關人員偵訊中，台中查緝隊則清點私菸數量，私菸來源調查偵辦中。全案將依違反菸酒管理法移送偵辦。（編輯：李錫璋）1090826