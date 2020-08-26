　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「1通神秘電話」斷5億私菸財路！船員遭欠薪、禁下船…急向神父告解

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 台中港查獲市值破5億的私菸 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲ 台中港查獲市值破5億的私菸 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

（中央社記者趙麗妍台中26日電）海巡署偵防分署25日下午在台中港18號碼頭查獲獅子山籍貨輪大東輪，船上13只貨櫃中藏有中國、韓國的未稅香菸，初估1萬多箱，約552萬5000包，市值超過新台幣5億元。

海巡署偵防分署鳳山查緝隊接獲線報，有私梟企圖趁中秋節前夕，航運繁忙，安檢人力吃緊之際，運用貨輪轉交小船接駁方式，走私香菸牟取暴利。25日下午在台中港18號碼頭，查獲非洲獅子山貨輪大東輪，經調查，該貨輪以主機故障為由，申請入港檢修。

稽查人員當場進行開櫃檢查，在船上13只貨輪中查獲大批未稅香菸，拆封清點，初估共計1萬1050箱，有552萬5000包來自中國、韓國的私菸，市值估計超過5億元，是歷年查緝中相當大宗的未稅香菸案。

據了解，船上有20多名印尼籍及中國籍船員，印尼籍船員上船後，發現這是艘走私船，有8人想要下船，但台籍船長不准下船，甚至積欠2個月薪資，23日貨輪停泊在台中港外海，有印尼籍船員致電高雄神父求救，神父輾轉聯繫其他朋友，向海巡署通報。

大東輪上有13只40呎的貨櫃，每個貨櫃約有900箱的中國、韓國未稅香菸，有大陸好貓、貴菸、雙囍、韓國ESSE等，目前這些貨櫃仍在台中港18號碼頭，鳳山查緝隊對相關人員偵訊中，台中查緝隊則清點私菸數量，私菸來源調查偵辦中。全案將依違反菸酒管理法移送偵辦。（編輯：李錫璋）1090826

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
老公堅持「陪美艷鄰居產檢」　兩性專家氣炸秒收行李回台灣
快訊／嘉義25歲男警遭民眾持刀砍傷！緊急送醫搶救
新竹情侶七夕夜警局旁活春宮！他見「觀音坐蓮」嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃健庭涉貪獲輕判5月　最高法院改判2月定讞、貪污無罪確定

快訊／酒店經紀遭虐「丟包越堤道」慘死！　索命3煞「1投案、2在逃」

快訊／嘉義25歲男警「遭民眾持刀砍傷」！　送醫救治中

調查局「明日之星」續攤性騷女調查官　慘遭拔官喊冤：早就喝醉...法務長說話了

「1通神秘電話」斷5億私菸財路！船員遭欠薪、禁下船…急向神父告解

豪雨炸高雄「15地積淹水」路樹倒塌！雨水蓋過鐵軌…輕軌夢時代站狂堆沙包

小琉球遭雨彈強襲！黃泥水沿道路傾瀉　住戶傻眼「我家門前有小河」

被疑外遇控妻傷害　小女兒天真證詞讓人夫臉綠「爸爸要我說媽媽打人」

台中鬼月夜巡繞境「人比鬼兇」陣頭鬥毆　30人大亂鬥、椅子橫飛

打庹宗康名號使詐...「最正女神」失金500萬遭拍裸照勒索　女車手也稱受害

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

黃健庭涉貪獲輕判5月　最高法院改判2月定讞、貪污無罪確定

快訊／酒店經紀遭虐「丟包越堤道」慘死！　索命3煞「1投案、2在逃」

快訊／嘉義25歲男警「遭民眾持刀砍傷」！　送醫救治中

調查局「明日之星」續攤性騷女調查官　慘遭拔官喊冤：早就喝醉...法務長說話了

「1通神秘電話」斷5億私菸財路！船員遭欠薪、禁下船…急向神父告解

豪雨炸高雄「15地積淹水」路樹倒塌！雨水蓋過鐵軌…輕軌夢時代站狂堆沙包

小琉球遭雨彈強襲！黃泥水沿道路傾瀉　住戶傻眼「我家門前有小河」

被疑外遇控妻傷害　小女兒天真證詞讓人夫臉綠「爸爸要我說媽媽打人」

台中鬼月夜巡繞境「人比鬼兇」陣頭鬥毆　30人大亂鬥、椅子橫飛

打庹宗康名號使詐...「最正女神」失金500萬遭拍裸照勒索　女車手也稱受害

新台幣收盤貶值0.8分　收在29.515元

CBA／投入職業籃球戰場　林庭謙：目前最好選擇

7月外國客僅21人⋯國旅補助經費還不夠用！觀光業「慘上加慘」

台南阿嬤堅守崗位！冒「吹倒級」風雨徒步8公里　彎腰撿垃圾：我怕路人滑倒

音樂放送「直拍」有危機！知情人爆：電視台跟經紀公司談不攏

北京大媽IKEA角落蹲下！　站起來留「一攤黃水」...網友氣罵噁心

吳東龍的島嶼尋物記　千禧年後台灣品牌，總讓人充滿驚喜

黃健庭涉貪獲輕判5月　最高法院改判2月定讞、貪污無罪確定

美軍U2闖入解放軍演習禁航區　大陸外交部：已向美方提出嚴正交涉！

台積電：2022年量產3奈米晶片　比5奈米功能提升10%-15%！

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

北宜公路尋不著屍塊！警局驚見無頭女啜泣

女博士作法求愛！供養法師吸乾千萬家產

快訊／台中警突遭「持刀揮砍」！送醫搶救中　

墾丁盲彎狂超4車　小鋼砲衝入草叢消失

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

即／台南保安火車站旁「淹水173公分」

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

海軍陸戰隊退伍　29歲男「戰技」打死同事

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

即／他遭通緝投案　20分鐘籌到2000萬交保

酒店經紀遭凌虐慘死　爸媽：很久沒回家

即／成功嶺替代役男「上廁所」突墜樓

水電工激戰按摩妹爽問「要5次嗎？」她喊：婆婆會腿軟

更多熱門

相關新聞

台中購物節發威！台中港進口總價87億2646輛高檔車

台中購物節發威！台中港進口總價87億2646輛高檔車

台中港26日進口2646輛雙B等高級車種，總市值高達87億元，在單航次進口車數量與最高總價，雙雙打破台中港開港40多年紀錄，nissan台中經理陳奇燦表示，受到疫情平緩和民眾逐漸不再忌諱農曆7月鬼月因素，國人來客數、成交數確賽有增加，不過還是有部份民眾先訂車、掛牌，7月後才交車。

史上最大宗私菸「市值破5億」！台中港13貨櫃塞滿552萬包

史上最大宗私菸「市值破5億」！台中港13貨櫃塞滿552萬包

台中港驚見白海豚！港公司急尋

台中港驚見白海豚！港公司急尋

台中港硝酸銨仍有20個貨櫃協調運離

台中港硝酸銨仍有20個貨櫃協調運離

私菸案未糾正總統府　國民黨：小英成獨裁怪獸

私菸案未糾正總統府　國民黨：小英成獨裁怪獸

關鍵字：

台中港私菸案神父告解

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

全台最大「我家牛排」在中和

鬼月逢九特別兇！2生肖必遵守1原則

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

林正英拍鬼片活不過50歲「生前3保命守則」曝光！

快訊／孫安佐恐被關10年　狄鶯發聲

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

月月肥臀下藏秘密　飼主一看氣炸

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

豪雨狂炸！高雄宣布三級開設　網：真希望停班停課

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面