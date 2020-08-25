北宜公路尋不著屍塊！北市「紅牌舞女」慘遭分屍　警局夜半驚見無頭女啜泣

▲紅牌邱姓舞女慘遭分屍， 迄今頭顱沒有找到。（圖／CTWANT提供）

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人家說警察是正義使者，靈異「阿飄」都不敢接近，但是疑似死者舞女的無頭身影，卻是出現在台北市大安警分局地下室，而且不是只有少數偵辦這宗血案的刑警遇見，許多偵查隊的同事，也都親眼目睹或聽到不可思議的哭泣聲。

民國86年4月，台北市米高梅舞廳當紅的舞小姐邱敏春，突然失蹤，家屬四處尋找找了兩星期，還是沒找到，只好報警，經警方抽絲剝繭，發現邱女銀行存款被提走40多萬元，而從提款監視器查出一輛別克轎車出現在多次畫面裡，警方以車追人，終於抓到死者男友楊金和涉有重嫌，他承為了錢殺害邱女，並將她解成屍塊分成3袋，丟棄在北宜公路沿線，最重要的頭顱，則被丟到垃圾車載走…。

雖然楊金和被判死刑定讞，但是提到這起滅屍案，查破此案的大安分局許多資深刑警仍然不寒而慄，他們不是為凶手的兇殘手段，而是破案後，這輛用來載運屍塊被查扣的轎車被列重要證物，停放在警局地下停車場，但每到夜裡轎車就會發出類似女性的哭泣聲，隱約中還會發現一團沒有頭的白色人影在車內！

消息傳開後，警局很多人輪到深夜勤，不敢將車停到地下室，有位目前已退休的資深刑警表示，有回他在深夜下班走到地下停車場準備取車，卻發現剛保養過的車子無法點火，詭異的是，當下他突然聽到緊鄰的命案「凶車」傳出女人的哭泣聲，原先他以為是自己恍神，但停車場只有他一人，他心想「不會吧！可能是貓咪叫聲」，於是他壯起膽子仔細聽，「沒錯！是真的有女性的哭泣聲」。

更不可思議的，當這位資深刑警抬頭從後照鏡發現，那輛車子內竟然有團沒有頭的人形白影，嚇得他心裡直唸「南無阿彌陀佛」，接著他再試著開車，終於順利點火離開停車場。

許多人深信，可能冥冥中死者頭顱沒有找回，才會出現在警局的凶車內陳冤，希望刑警們幫忙，但是當時承辦此案員警也查訪過環保局的作業車輛，還是沒有發現。因為案子纏訟，這輛轎車被列為重要證物，就這樣一直停放在大安警分局的地下室整整3年的時間，員警深夜下班避而遠之，直到凶手楊金和死刑確定，報法院核准將這輛「凶車」報廢處理，還請了「老師」到警局地下室「溝通」，從此無頭女鬼哭聲不再，段靈異傳說也才逐漸平靜下來。

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