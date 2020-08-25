花蓮聯合豐年節參觀人次突破10萬　千人共舞相約明年見

▲水源國小、景美國小、三棧國小、花蓮高工以及奇萊山藝術團合力表演的閉幕舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）



記者王兆麟／花蓮報導

2020花蓮原住民聯合豐年節「汎札萊今天」最後一日─更美好在23日盛大登場，一連串精采的原住民族樂舞展現出原民文化的熱情與活力，縣長徐榛蔚亦親臨現場與所有頭目、族人、鄉親朋友以及來自各地遊客同歡，也相約明年在這美麗的東台灣繼續載歌載舞慶豐年。

▲舞思愛high翻組曲。

徐榛蔚說，為期三天的花蓮原住民族聯合豐年節，今年總參觀人次突破10萬人，在嚴謹防疫中熱鬧舉辦，感謝所有鄉親及各地好朋友共襄盛舉。台灣是一個世界的寶藏，更是在地圖上的綠寶石、福爾摩沙，在這片土地上有多少文化以及先人的努力，才能讓這麼美好的驚嘆號世世代代流傳下去，花蓮縣政府也一直秉持著感恩的心跟大家分享花蓮的美好，原住民族聯合豐年節經過十年的創新蛻變，除了發揚原住民族文化，也將花蓮特色之美與觀光產業推向國際，期待我們明年再相見，歡慶美好台灣、美好花蓮、美好原住民文化。

▲水源國小舞蹈隊。

活動最後一日以「更美好」(Knsuyang亙舒漾，太魯閣族語)為主題，透過樂舞演出將原住民族文化創新融合現代與傳統，讓現場民眾感受絕美視覺與聽覺饗宴；表演團隊「根Biyax樂舞團」巧妙結合太魯閣族與布農族族群之祖靈，藉由族群融合，演繹太魯閣族的祖靈之眼；花蓮縣政府精心選拔的「原住民甜心勇士」將布農族人婚禮上「分豬肉」表達對賓客重視的尊重用舞蹈呈現，「Alefeis老鷹」將Hip Hop、Voguing、現代舞還有原住民族樂舞交融創新，展現老鷹浴火重生展翅翱翔的高度前瞻。

▲阿勒飛斯文化藝術團。

花蓮原住民族聯合豐年節是全國知名的國際文化觀光活動，為期三天的活動，感受不同族群的原住民族樂舞文化之美，活動會場超過百攤的特色美食、文創工藝展售，還有眾所期待的千人共舞，每天均吸引上萬人次參加，今年首度結合多元行動支付與振興券消費，民眾接受度高且反應熱烈，來花蓮觀光旅遊更輕鬆、便利。

▲東岸文化結合藝術協會表演。

接近閉幕時刻，場內氣氛愈趨沸騰，閉幕表演邀請到水源國小、景美國小、三棧國小、花蓮高工以及奇萊山藝術團等多支舞碼，呈現文化傳承的重視與努力，徐榛蔚也邀請現場貴賓、鄉親及遊客共舞，齊跳千人大會舞，場面相當壯觀，亦相約明年再會。

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