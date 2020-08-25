上萬「搖蚊」群飛形成龍捲風！　在地人曝奇觀：蚊子在交配

▲蚊子在空中交配形成龍捲風奇觀。（圖／翻攝自旺偉休閒航空俱樂部臉書）

圖文／CTWANT

台中市烏日區的一處空地，24日晚間突然出現好幾條「龍捲風」，一旁還有許多蚊蟲不斷飛舞；有民眾好奇靠近查看，赫然發現這幾條平地拔起的「龍捲風」，竟是由成千上萬隻蚊子捲在一起所形成的奇觀。

根據《三立新聞網》報導，旺偉休閒航空俱樂部前的農地突然出現上萬隻蚊子，捲在一起形成一條細長猶如「龍捲風」般的奇異景象；這些蚊子在空中飛舞所形成的「龍捲風」不時還會左右移動，甚至波及其他用路人，當地民眾對於這種現象幾乎都已習以為常，看到還會自動閃避，以免不小心吃進蚊子。

根據了解，這種蚊子名為「草蚊」又稱「搖蚊」，通常在夏秋兩季出沒，郊區或農業區有水的地方經常可以看見牠們的蹤影；成年草蚊擁有趨光性，壽命僅短短數天，飛行能力也較弱，主要靠被動的途徑如風、車輛等散播；草蚊成蟲為了繁衍下一代，常會在傍晚時分聚在一起，集體飛行舉行群婚進行交配，也就形成了人們看到的「蚊子龍捲風」。

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