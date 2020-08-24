給一條好走的路　賴惠員邀營建署改善廟宇周邊人行空間

▲立委賴惠員24日邀集營建署長吳欣修及台南市政府相關局處、台電新營區處副處長羅桂林等人至將軍漚汪文衡殿、東山碧軒寺及白河店仔口福安宮現地會勘，爭取中央補助廟宇周邊道路及廟埕空間整建經費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委賴惠員24日邀集營建署長吳欣修及台南市政府相關局處、台電新營區處副處長羅桂林、市議員沈家鳳、蔡蘇秋金、李宗翰及劉米山至將軍漚汪文衡殿、東山碧軒寺及白河店仔口福安宮現地會勘，爭取中央補助廟宇周邊道路及廟埕空間整建經費，優化人行空間，提升廟宇周邊環境，給市民更優質的廟宇生活圈。

立委賴惠員說，營建署人本交通改善計畫串聯商圈街廓、觀光景點、通學路徑及交通運輸轉運點等以人行路網加以彼此銜接，建構完善之步行環境，營造優質都市生活環境，尤其是溪北(原台南縣)地區，市民生活型態較為傳統，多以廟宇為生活中心，長者也時常到廟前談天休憩，因此需要建構兼顧安全及美觀的人行空間，讓居民及遊客都能夠享受漫步在廟宇周邊的美好時光。

賴惠員強調，店仔口福安宮建廟三百餘年，是白河區的信仰中心，居民自古以來就有到福安宮參拜以及在廟前休憩的習慣，廟宇因緊鄰白河區交通要道，每當長者過馬路時總是令人擔憂，因此改善步行環境的工作迫在眉睫，必須要將交通要道及人行空間重新規劃，以保障市民的用路安全，避免意外憾事發生。

賴惠員提到，此次現勘邀集營建署、台灣電力公司及台南市府各單位，就是為了要將廟宇周邊的交通要道及人行空間重新整體規劃，並將美化廟宇周邊環境納入考量，因此會同台電公司現勘電線地下化的可行性，期盼能共同打造市民優良的生活環境，吸引更多觀光客前來遊玩。

白河店仔口福安宮主委林裕森提到，非常感謝立法委員賴惠員長期關心白河地區區域發展，福安宮為白河、東山、後壁地區之代表性廟宇，每年舉辦宗教活動皆吸引大批信徒前來，但廟宇周邊馬路長期面臨路面不平、遇雨道路積水等問題，甚至造成民眾跌倒受傷，期望營建署能協助改善道路品質，維護附近居民通行活動安全，以造福大白河地區。

營建署長吳欣修表示，白河店仔口福安宮周圍交通流量龐大，且因信徒眾多，活動人口倍增，實有改善廟宇周邊環境之必要，未來將採納立法委員賴惠員及區公所建議，透過前瞻基礎建設計畫中之「提升道路品質計畫」及「城鎮之心工程計畫」雙軌並行，整體規劃廟宇周圍人行步道空間改善，全力支持白河地區公共基礎建設品質提升，以維護地方民眾優質生活環境。

·超值組合、打造完美韓妝