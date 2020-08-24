遭控侵入宜蘭環團召集人家！邱錫奎稱「禮貌性拜訪」　康芳銘：家人有被嚇到

▲宜縣52甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎，24日強調，未「侵入民宅」且監視器可證是到康芳銘住宅禮貌性拜訪（圖／邱錫奎提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

環團檢舉宜縣52甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎，經營休閒農場在52甲溼地內違建，表明違規部分將盡速改善的他，24日上午竟進入「宜蘭惜溪聯盟」召集人康芳銘住宅，遭時力宜縣黨部痛批此舉有恐嚇以使人心生畏懼的嫌疑。康事後報案，對邱未經同意逕入私宅案保留法律追訴權。邱則澄清是禮貌拜訪，「監視器可說明一切。」

時力宜縣黨部表示，24日上午，宜縣52甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎，未經同意擅自闖入守護52甲濕地聯盟之一的「宜蘭惜溪聯盟」召集人康芳銘私人住宅，揚言要報復性檢舉，讓康及家人受到驚嚇。

時力宜縣黨部強調，邱錫奎舉動有恐嚇以使人心生畏懼的嫌疑，為此呼籲如有任何疑慮，應公開來討論，透過這樣的手段，會模糊焦點。而52甲濕地是重要的國家級濕地，環保團體的種種作為，無非是希望達到雙贏的局面，而非針對建商，時代力量宜蘭黨部作為連署團體之一，仍會堅定守護環境的立場，也呼籲各界理性行事，不要針對主事者的家人進行不法的行為。

遭康芳銘在下午報案「侵入民宅」的邱錫奎澄清說，他約上午11時許，獨自禮貌性拜訪康，並帶52甲生態米（伴手禮），到康家拜訪。康家大門未關，他於門旁招呼康芳銘先生，並由康芳銘先生接待，坐上沙發，兩人並交流約20分鐘，各自表示意見，做多項的交流並表達各自的立場。

邱錫奎指出，康問為何知道住處？他答說網路上查就得知。拜訪所有的過程皆有錄影為證，請康公佈錄影過程，以示公平。過程有討論，但還算平和。他離開時，康還與他握手、點頭，並抱怨他為何沒有通知就前往，他也當場表示道歉，不夠禮貌。絕無時力宜縣黨部指控一事。

康芳銘報案時表示，環團對52甲濕地被破壞均會揭露，沒有針對邱個人，但邱到他家有點報復性口氣，不斷強調打算檢舉他家，他覺得很荒謬，邱離開他家後，就在他家周邊一直看一直看，流連好久才走。

康芳銘說，家人是有被驚嚇到。而當邱要離開時，有跟邱說沒先聯絡就到他家，這樣行為是不好的、是不對的，「可是他一直就在我們家，我也不能拿棍子就把他打走，只好跟他講突如其來的作法，只會讓雙方誤會更深。」

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