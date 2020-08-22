宜蘭一樓民宅「除濕機自燃」竄出濃煙　3人驚醒飛奔3F躲火求救

▲宜蘭1樓民宅除濕機自燃竄出濃煙，警消入屋滅火並救出驚醒跑到頂樓求救的3人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉一民宅22日上午發生火警，屋內3人驚醒緊急跑到頂樓求救，幸經警消即時救援，引導3人於隔壁頂樓脫困，宜蘭消防局初步研判為1樓除濕機自燃引發火災，但仍需進一步將火調科確認起火原因。

宜蘭消防局22日上午6時20分許，獲報三星鄉三星路二段95-1號發生住宅火警，有3位民眾受困頂樓待救，請求派員前往搶救，消防局出動三星、羅東、廣興、馬賽及特種分隊救災人車前往救援。

警消人車趕到時，發現民宅1樓冒出濃濃黑煙，屋內3人受困3樓頂待救，6時35分許，成功引導3位於隔壁頂樓脫困，3人均無受傷。

經受困住戶表示，是於睡眠中聽到住宅用火災警報器（住警器）作動聲響，驚醒逃生脫困，6時38分許，火勢撲滅，初步研判為1樓除濕機自燃，但仍需進一步將火調科確認起火原因。

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