「馬英九扮嗆蔡英文高分貝砲手」　蔡詩萍：有失卸任總統高度

▲蔡英文、馬英九。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九和總統蔡英文近來在「主權」議題上隔空對嗆。資深媒體人蔡詩萍認為，有失卸任總統高度，實在不必跳到第一線，就讓國民黨接班梯隊自己去摸索主流民意。

蔡詩萍24日在臉書表示，看前任總統與現任總統隔空對嗆，讓他蠻感慨的，感慨的是，自己曾基於認同某些理念與立場，幫過馬英九選舉，但看到馬英九屢屢站在第一線，扮演嗆聲蔡英文政府的高分貝炮手，他頗有異議，並非完全贊成蔡英文，但蔡英文的兩岸政策有其論述傳承與時空環境的現實性。

蔡詩萍指出，馬英九也有論述依據，九二共識同樣有時空條件的配合，從這兩點而言，蔡英文與馬英九的對嗆，基本上是兩套價值觀完全迥異的論述的對尬，會激烈碰撞是必然，但兩套完全不同的論述，何以都有民意支持？何以都在總統大選中獲勝過？這要回到台灣現實政治裡去深思線索。

蔡詩萍認為，台灣是移民社會，是多次政治因素大遷徙，層層累積的社會，藍綠的對峙，格局上反映這樣的歷史土壤，而藍綠之間互有各自的勝負，取決於每次對壘時雙方候選人的條件；另一方面，決勝於當時時空環境的主旋律，換言之，就是大環境因素。

在歷史累積的土壤方面，蔡詩萍分析，馬英九的觀點不能說沒社會基礎，但2008年能勝選，能創造九二共識氛圍，難道不是因為大環境使然？尤其，中共「胡溫體制」的溫和路線；然而當2014年太陽花學運爆發，中共的權力核心轉移到習近平強悍的立場時，台灣內外的因素都在變化，與其說是民進黨、蔡英文的論述取得成功，不如說何嘗不是國民黨、馬英九的路線，沒有與時俱進？

蔡詩萍指出，當2019年習近平把「九二共識」硬套上「一國兩制」的框架，當香港的反送中讓人看破「一國兩制」的恐怖時，還主張「九二共識」的人，其實完全忽略當下的時空裡，期盼兩岸和平，到底該怎麼做的關鍵，是一廂情願，期待中共的善意？還是先站穩立場，自立自強？

蔡詩萍認為，馬英九的八年執政，九二共識算成功，但以當今習近平年代，還有成功條件？如果真心不要「台灣被香港化」，習近平的中共當局肯點頭？這才是為何馬英九不能再沉迷於當時九二共識的順遂，而嚴重忽視或故意看不見此時中共的傲慢與偏見。

蔡詩萍強調，不願看到卸任總統在爭議性的問題上有太多表態，這會讓卸任總統失去高度，變成黨派化，美國政治傳統基本上，卸任總統除了為自己黨的提名人助選，有時會出現攻擊它黨候選人的畫面，否則多半是維持緘默的，理由是時代不同，十年河東，十年河西，「你當年成功，是對的，如今，不一定還對，還會成功！兒孫自有兒孫福，不同時代自有他們的抉擇，不是嗎？退休的，放不下，只會阻礙年輕的，無法自主成長」。

蔡詩萍擔心，馬英九管太多政治現實，又介意太多主張被時代更替，結果造成國民黨內很大的尷尬，年輕世代反對，被外界見縫插針，如果支持又給人奶水戒不掉的「靠輩」困窘。

蔡詩萍直言，國民黨確實陷入嚴重的挑戰期，青黃不接，人才斷層，政策立場搖擺，但越是這樣，越要透過摸索，辯論，溝通，找出自己的路，而非，過去的黨政大員始終放不下，動輒出來插手，甚至有回鍋的念頭？「這樣做，只會讓國民黨與時代脫節更遠，與主流社會的期待，差距更大！馬英九應該多想想！」