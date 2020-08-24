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樸實老農被綁票！歹徒開3億天價贖金藏驚人內幕　「火車上丟包」成關鍵

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警方在台中、高雄、屏東等地，陸續逮捕綁架案主謀許榮欽（中）等人。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

2006年，台中一名老農夫遭綁架，綁匪從中國大陸打電話向家屬勒贖，並要求把贖金從火車上往外丟，但因車門在行進中不能打開，無法付贖，結果綁匪立刻來電質問，讓警方察覺有共犯監控，調閱丟包地點附近是否有打到大陸的通聯紀錄，鎖定了主嫌許榮欽，進而救出人質，主嫌供稱，老農夫的兒子是詐騙集團首腦，大賺不義之財，卻苛刻手下，才會禍延老父。

彰化警方曾破獲詐騙集團，搜出大量現金，被綁的老農之子就是集團首腦。（東森新聞提供）

2006年9月20日清晨6點多，賴姓老農夫一出門就被押上一部白色轎車，綁匪勒贖3億元，當時轄區偵查隊長吳柏羲教導家屬談判，將贖金降至500萬，歹徒要求家屬在豐原搭南下莒光號，並在車行至沙鹿車站附近時，來電要求丟包。

可是，莒光號車窗無法打開，丟包失敗，5分鐘後，綁匪打電話來質問為何沒照吩咐丟包，這讓警方察覺，丟包地點一定有同夥在監控，於是調閱附近基地台，清查該時段有從台灣打到大陸的通聯紀錄，進而鎖定了人在大陸遙控的主嫌許榮欽。

被拘禁16天的賴姓老農（左），最後在高雄一棟大樓被警方救出。（東森新聞提供）

警方監聽，得知許嫌將於中秋節前夕返台，順利逮捕他與柯姓妻子，同一時間，另一組人馬在台中市逮捕賴正杰、賴安崇2名共犯，在高雄逮捕曾耀興等2人。

這時，警方得知老農還活著，被拘禁在高雄市某大樓，由於綁匪手上有衝鋒槍，專案小組不敢強硬攻堅，在取得主嫌許榮欽交付的鑰匙，悄悄打開門，趁2名看顧人質的綁匪張簡明輝、呂豐宇還來不及反應，將其壓制在地，順利救出驚魂甫定的賴姓老農。

警方持鑰匙輕輕開門，迅速壓制綁匪，成功營救賴姓老農（左）。

偵訊時，爆出驚人內幕，原來老農的兒子「阿成」是第一代「刮刮樂詐騙集團」首腦，圈內盛傳他賺了數十億元，許榮欽也是詐欺同行，知道阿成靠詐騙賺了數十億不義之財，加上聽說他苛刻員工，為富不仁，於是動了歪腦筋，想綁架「阿成」，但他來往兩岸，行動飄忽不定，不好綁，才轉而綁架老農，兒子胡作非為，禍延父親，讓人不勝唏噓。


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