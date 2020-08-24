蔡霞遭中共開除黨籍　接受CNN專訪：各國應聯手阻止中共滲透國際組織

▲中共中央黨校開除退休教師蔡霞的黨籍。（圖／翻攝中國網）

文／中央社紐約23日綜合外電報導

疑因批評中國領導人習近平而遭開除黨籍的中共中央黨校前教授蔡霞，接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，呼籲國際社會聯手阻止中共滲透國際組織，並防堵習的極權思想擴散。

蔡霞疑似在網路流傳的一段錄音，批評中共修憲取消國家主席任期，「已成政治殭屍」，而中共總書記習近平成了「黑幫老大」。她17日遭黨校開除黨籍和取消退休待遇後，當天就在微信發文表示，很高興「與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤」。

蔡霞去年來到美國後滯留至今，她在CNN今天刊登的訪問中，呼籲美國政府加強對北京採取強硬做法，並對中國高階官員施加制裁。她也支持美國總統川普對中國電信設備巨擘華為祭出禁令。

蔡霞表示：「美國和中國的關係，並非兩國人民之間的衝突，而是兩套體制和兩種意識形態之間的競爭和對抗。」

她說，中共的目標，是用自身統治模式「取代美國所代表的現代人類自由民主體制，以及和平、民主、自由和公平的價值和秩序」。

蔡霞還指出，習近平的「恐怖統治」並非源於勢力強大，反而暴露出他深沉的不安全感。而要阻止未來發生大禍的唯一辦法，就是讓「綁架」整個中國的習近平卸下國家領導人一職。

她表示：「在習近平統治下，中國將無法朝向民主政治前進。唯有讓習下台，中共內部支持改革的聲音才能出現，並讓支持改革的力量在調整中國前進方向扮演角色。」