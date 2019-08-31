嘉市少年成年禮　黃敏惠親批巾獻祝福

▲▼ 嘉義市成年禮，市長黃敏惠親自為青年朋友披黃巾獻祝福。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府31日在市府中庭舉辦成年禮儀式活動，總計有163位青少年報名，105位參加。嘉義市長黃敏惠、南華大學校長林聰明等人都到場參與，為所有青少年朋友祈福祝賀，期望透過舉辦成年禮儀式，讓每位青年能夠有所成長，懷抱感恩之心，並勇敢承擔責任。活動現場子女以跪姿雙手托盤奉茶，答謝父母養育之恩，父母紛紛擁抱子女，場面溫馨感人。

▲▼ 近百學子參加嘉義市成年禮。（圖／記者翁伊森翻攝）



黃敏惠表示，勉勵學子們，成年禮之後，大家不再是個孩子，必須要開始學習承擔責任，懂得凡事謹言慎行，銘記師長教誨，表現出成年人的模樣，為自己行為舉止負責，更重要的是不要再讓父母親操心。林聰明也用存好心、說好話、做好事來勉勵同學，努力投資自己、回饋社會。



古代士人家庭中男孩子年滿二十，即舉行隆重之加冠典禮，女子則年滿十五許嫁而笄表示彼已成為端莊穩重之成人；今年的成年禮，市府與南華大學、佛光山圓福寺合辦，依循周朝古禮，特別設計了「淨儀、行始加禮、再加禮、三加禮」等系列活動。

▼嘉義市成年禮，將成年學子獻茶給父母親謝親恩。（圖／記者翁伊森翻攝）



成年禮儀式透過奉茶、宣讀成長誓言、父母親自為子女披戴白巾，代表青年脫離童稚邁入生命的另一階段；再由市長黃敏惠分別為青年掛上黃色長巾，讓青年認知從今肩擔重任，最後青年給每位父母深深愛的擁抱，感謝養育之恩，營造溫馨感人的氣氛，讓參加者體驗一個溫馨特別的成年禮。



市府表示，舉辦成年禮的意義，在於藉由這個儀式的舉行，讓已「成年」的年輕人認知自已角色的轉變，並承擔起應盡的社會責任。「成年」對一般時下的年輕人而言，或許充滿了歡樂與希望，但如何藉由成年禮儀式告知他們已步入人生另一個階段，幫助這些成年人認清自已的責任，以更成熟的態度及心靈來面對未來，讓這些年輕人了解愛護自己，懂得惜福感恩才是對父母親最大的回報。







