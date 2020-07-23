安平做16歲成年禮今年很不一樣！　「勇闖山海圳」加入步行體驗行程

▲黃姓男子將王嫌（黑衣）釣出，直接以車子載到歸仁分局太廟派出所報案，指控遭王嫌詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

作16歲是台南的固有習俗，台南市的各個單位、廟宇也以「遍地開花」的方式，舉行了各有特色的成年禮儀式，台南市政府民政局，為了活絡因新冠疫情而受影響的經濟、民俗活動，決定擴大辦理2020年的16歲成年禮活動！

安平開台天后宮的作16歲活動，一直以創新、結合在地歷史、吸引年輕話題而廣受好評，也因此2020年台南市民政局特別委託安平開台天后宮，承辦「做16歲」活動！

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安平開台天后宮主委盧友禮表示，今年的活動範圍不限於安平區以往的「感恩之旅」，足跡更是遍及中西的知名大廟「台南開隆宮」及安南區的「海尾朝皇宮」！

最特別的加入了「勇闖山海圳」的步行體驗行程。位於海尾的山海圳綠道，也是早期台灣三大可由水路直接通往玉山的行商步道，除了象徵步步高升，邁向高峰。

回顧歷史，17世紀東亞國際貿易的樞紐在於台南安平《王城碼頭》上岸交易，特以「大航海」為主題，以「七海尋寶」概念，設計了一系例的儀式與關卡！為迎合今年主題，此次活動特別準了與「大航海」相關的紀念品及關卡設計，首先有著代表航海夢想的仿古寶藏盒，成年證書、寶藏箱、客制化個性杯、帽、上衣、背包、觀音亭印材、周龍殿觸控筆。

林國明總幹事指出，七海尋寶：第一站：開台天后宮，祭拜開台媽祖與延平郡王及奉茶謝親恩，由學子向父母至親敬奉茶水，以表彰孝道。第二站：出鳥母宮，祭拜靈濟殿註生娘娘，象徵「轉大人」，邁向人生新階段。第三站：觀音亭，祭拜觀世音菩薩及0-7歲守護神大聖爺。第四站：周龍殿，祭拜8-12歲守護神中壇元帥。第五站：安平古堡，揚帆大航海成功啟航、步步高昇。第六站：海尾朝皇宮，祭拜保生大帝、山海圳綠道祈願之路（歩行）、海佃國中授贈結訓儀式。第七站：開隆宮，祭拜七娘媽過七夕喜鵲橋。

因應社群媒最愛的「拍照上傳」，開台天后宮也特別準備大號的「祕密武器」-- 委託屏東科技大學木材料學與設計系，訂製了可供拍照的16、17世紀仿古西洋船頭，現正由參加過國際比賽的知名國手趕制中。而活動即將於8月23日舉行，精采可期，物超所值、熱非凡的活動，全程免費！即日起接受報名，限300位報名參加。只要您是16歲的學子（94年次），請趕快把握這個難得的好機會。