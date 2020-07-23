　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

安平做16歲成年禮今年很不一樣！　「勇闖山海圳」加入步行體驗行程

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲黃姓男子將王嫌（黑衣）釣出，直接以車子載到歸仁分局太廟派出所報案，指控遭王嫌詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃姓男子將王嫌（黑衣）釣出，直接以車子載到歸仁分局太廟派出所報案，指控遭王嫌詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

作16歲是台南的固有習俗，台南市的各個單位、廟宇也以「遍地開花」的方式，舉行了各有特色的成年禮儀式，台南市政府民政局，為了活絡因新冠疫情而受影響的經濟、民俗活動，決定擴大辦理2020年的16歲成年禮活動！

安平開台天后宮的作16歲活動，一直以創新、結合在地歷史、吸引年輕話題而廣受好評，也因此2020年台南市民政局特別委託安平開台天后宮，承辦「做16歲」活動！

請繼續往下閱讀...

安平開台天后宮主委盧友禮表示，今年的活動範圍不限於安平區以往的「感恩之旅」，足跡更是遍及中西的知名大廟「台南開隆宮」及安南區的「海尾朝皇宮」！
最特別的加入了「勇闖山海圳」的步行體驗行程。位於海尾的山海圳綠道，也是早期台灣三大可由水路直接通往玉山的行商步道，除了象徵步步高升，邁向高峰。

回顧歷史，17世紀東亞國際貿易的樞紐在於台南安平《王城碼頭》上岸交易，特以「大航海」為主題，以「七海尋寶」概念，設計了一系例的儀式與關卡！為迎合今年主題，此次活動特別準了與「大航海」相關的紀念品及關卡設計，首先有著代表航海夢想的仿古寶藏盒，成年證書、寶藏箱、客制化個性杯、帽、上衣、背包、觀音亭印材、周龍殿觸控筆。

▲黃姓男子將王嫌（黑衣）釣出，直接以車子載到歸仁分局太廟派出所報案，指控遭王嫌詐騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林國明總幹事指出，七海尋寶：第一站：開台天后宮，祭拜開台媽祖與延平郡王及奉茶謝親恩，由學子向父母至親敬奉茶水，以表彰孝道。第二站：出鳥母宮，祭拜靈濟殿註生娘娘，象徵「轉大人」，邁向人生新階段。第三站：觀音亭，祭拜觀世音菩薩及0-7歲守護神大聖爺。第四站：周龍殿，祭拜8-12歲守護神中壇元帥。第五站：安平古堡，揚帆大航海成功啟航、步步高昇。第六站：海尾朝皇宮，祭拜保生大帝、山海圳綠道祈願之路（歩行）、海佃國中授贈結訓儀式。第七站：開隆宮，祭拜七娘媽過七夕喜鵲橋。

因應社群媒最愛的「拍照上傳」，開台天后宮也特別準備大號的「祕密武器」-- 委託屏東科技大學木材料學與設計系，訂製了可供拍照的16、17世紀仿古西洋船頭，現正由參加過國際比賽的知名國手趕制中。而活動即將於8月23日舉行，精采可期，物超所值、熱非凡的活動，全程免費！即日起接受報名，限300位報名參加。只要您是16歲的學子（94年次），請趕快把握這個難得的好機會。

ET快訊
Kiehl's「淡斑精華」下殺57折！　夏日美白一定要它
李眉蓁突轉變道歉內幕曝！　4個字讓她「變哭臉」
選舉公報已印55萬份花200萬！李眉蓁放棄學位…市選委會回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女騎士轉頭笑問「你要去哪？」他以為豔遇　還闖紅燈：當我橫膈膜嗎

快訊／氣象局示警！大台北「2地區」即刻防瞬間大雨　11縣市續大雨特報

台灣哪個縣市最難玩？淪「美食沙漠」奪第一　網神回：麥當勞膩了就去肯德基

藝術家Brad Kunkle以金箔入畫　女體與自然交融的沉鬱唯美

中秋、國慶連假衝「澎金馬」　3離島航線機票統一開賣時間曝

高雄愛樹團體稱市府「跳票」將毀529棵樹　水利局：染癌才移植

藝FUN券一次只能用100元？　他實測給你看：店家不找零

北市抽驗大腸桿菌　春芳號、貳樓、108抹茶共遭罰9萬！

郵局領三倍券！行員看證件尬聊「幫女兒代領喔」　他糗爆...網笑：賺到了

安平做16歲成年禮今年很不一樣！　「勇闖山海圳」加入步行體驗行程

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

女騎士轉頭笑問「你要去哪？」他以為豔遇　還闖紅燈：當我橫膈膜嗎

快訊／氣象局示警！大台北「2地區」即刻防瞬間大雨　11縣市續大雨特報

台灣哪個縣市最難玩？淪「美食沙漠」奪第一　網神回：麥當勞膩了就去肯德基

藝術家Brad Kunkle以金箔入畫　女體與自然交融的沉鬱唯美

中秋、國慶連假衝「澎金馬」　3離島航線機票統一開賣時間曝

高雄愛樹團體稱市府「跳票」將毀529棵樹　水利局：染癌才移植

藝FUN券一次只能用100元？　他實測給你看：店家不找零

北市抽驗大腸桿菌　春芳號、貳樓、108抹茶共遭罰9萬！

郵局領三倍券！行員看證件尬聊「幫女兒代領喔」　他糗爆...網笑：賺到了

安平做16歲成年禮今年很不一樣！　「勇闖山海圳」加入步行體驗行程

早餐店火腿真偽難辨！醫曝「超NG餐點」恐導致過敏…不吃早餐死亡率高

公鹿當家後衛抵達迪士尼園區　布萊德索上周宣布「無症狀」確診

女騎士轉頭笑問「你要去哪？」他以為豔遇　還闖紅燈：當我橫膈膜嗎

雷軍：小米5年內將投入2100億元　加大科技創新力度

上個月姊妹吵翻又大和解　紀曉君、家家老父今離世！

竹聯幫和堂經營「日仔會」30分高利！警破門抓人...急用炒菜鍋燒本票

李眉蓁論文抄襲有法律責任？律師：最重關3年

快訊／糊塗爸下車一回頭...驚覺8月嬰和遙控器反鎖車內　勇消破窗救人

3.2公尺巨大火箭滿滿三眼怪！玩具總動員夏日派對主題店高雄7/28開幕

快訊／氣象局示警！大台北「2地區」即刻防瞬間大雨　11縣市續大雨特報

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

一天只能吃一顆蛋？　營養師說真相

客庄旅遊券申請延至28日！

威力彩買800漏填1碼變「超級包牌」　店員慘賠

午後對流開炸！11縣市午後大雨特報

「大媽狂嫌好臭」工地哥：不偷不搶！同行打臉

威力彩飆25億！「3生肖」財運旺爆

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

女客人留1星評價　遭壽司店老闆肉搜

1年只有這天！拜1次補財庫...旺到年底

李眉蓁論文疑抄！中山將檢討教授疏忽

更多熱門

相關新聞

即／台南恐怖下水道！2人作業救出送醫身亡

即／台南恐怖下水道！2人作業救出送醫身亡

台南市消防局21日下午據報，安平區健康路三段水資源回收中心2名員工，在地下污水管線作業失聯，消防局馬上派遣安平等消防分隊各式消防車8車15人前往查處，消防人員目測約在地下管線內約10公尺處有1名員工趴在水面上，坑內有硫化氫氣體濃度超標，經下坑搶救，發現2人均無生命跡象，經送醫搶救仍不治。

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

海景、公園雙景觀優勢！自備28萬買安平港區小宅　布商一口氣買8戶

海景、公園雙景觀優勢！自備28萬買安平港區小宅　布商一口氣買8戶

台南漁光島1人溺水送醫不治

台南漁光島1人溺水送醫不治

安平虎鯨亮相安平警執行交通疏導管制

安平虎鯨亮相安平警執行交通疏導管制

關鍵字：

安平16歲成年禮山海圳

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三！

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面