兒子的聖誕老公公　郝龍斌：拚市長連任父親電話拜票、逐桌敬酒





▲郝龍斌致詞 。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

前行政院長郝柏村紀念追思會23日舉行。談到父親，前台北市長郝龍斌感性說道，父親是一個愛家愛子女的人，是家裡的聖誕老公公，軍人性格的父親從未求人，卻在他拚市長連任時，為了他拉票、逐桌敬酒。

郝龍斌表示，感謝大家在823這個日子、對父親有特別意義的日子，陪著他們全家一起在這裡懷念他的父親，在這裡代表所有家人，感謝大家參與追思會，很多人問他怎麼看父親，父親是一個愛家愛子女的人，小時候父親常在軍中很少回家，非常珍惜與子女相處時光，「每一次回來就是帶著我們吃喝玩樂，他是我們家裡面的聖誕老公公」。

郝龍斌指出，印象裡面，父親從未對5個子女罵過或打過，家裡管教責任由母親一肩承擔 ，在眷村裡是典型的慈父嚴母家庭，母親常講「你爸爸因為是軍人，看起來很嚴肅很兇，其實他是溫暖溫柔又愛家的人」，母親常形容父親「老虎不吃人，樣子難看」。

郝龍斌提到，從政以後，父親不希望干擾他的工作，一再告訴他，是關心但絕不介入」可是在第二次選市長連任的時候，聽到非常多軍中長輩、黃復興同志說，接到他父親親自拜票的電話，甚至父親已經90幾歲，到眷村找老戰友，挨家挨戶幫他拉票，尤其在一次軍中活動場，父親也會逐桌敬酒，請大家支持他，父親軍人性格以及在軍中的輩分，從來沒為自己求過任何人，只是為了他什麼都願意做，這是父親對他的愛。