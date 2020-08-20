惡劣幼兒園全都露！教部「全國教保資訊網」公布違規裁罰紀錄

▲「全國教保資訊網」公布違規幼兒園業者裁罰紀錄。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部建置的「全國教保資訊網」於18日悄悄更新，該系統針對全國幼兒園違規項目做彙整。教育部表示，該系統可直接查詢歷年業者違規項目、裁罰金額、遭裁罰負責人等資訊，幫助家長了解各園所狀況，借此幫助孩子選擇符合需求的幼兒園。

教育部說明，依幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例規定，幼兒園經直轄市、縣（市）政府處以罰鍰、減少招收人數、停止招生、停辦或廢止設立許可者，直轄市、縣（市）政府應公布其名稱及負責人姓名。各直轄市、縣（市）政府針對幼兒園裁罰，主要是透過各地方政府之官方網頁自行公告。

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▲▼裁罰紀錄查詢頁面。（圖／翻攝全國教保資訊網）

教育部表示，「全國教保資訊網」公布的裁罰資料，是由各直轄市、縣（市）政府依107年6月27日修正發布的幼照法及教保服務人員條例於國教署指定系統登載，欄位包含，處分依據、違反規定、罰鍰金額、負責人姓名等，所彙整資料，可使各縣市資訊趨於一致，並持續更新，以提供民眾更完整的資訊。

教育部也強調，家長可以直接透過全國教保資訊網的查詢功能，瞭解全國幼兒園的基本資料及過去的裁罰紀錄，藉此可以幫孩子選擇出更符合需求的幼兒園。

▲家長可以幫孩子選擇出更符合需求的幼兒園。（示意圖／CFP）

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