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中國科技部砸錢攬才　陸委會：慎防科研成果外流

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▲學術、研究、教授、科學、實驗。（圖／達志／示意圖）

▲大陸向台灣科研人員招手。（示意圖／達志／示意圖）

文／中央社記者繆宗翰台北21日電

中國科技部鎖定台灣資訊科技等領域人才，公布交流計畫，宣稱提供每月逾新台幣6萬元津貼。陸委會晚間強調，學者、專家應遵守政府政策及相關法令，防範重要科研成果外流。

陸委會並重申，政府已於兩年前發函要求各公私立科研機構及大學院校現職、專任教師及相關人員，未經許可不得參與陸方各項國家基金及重點研發計畫。政府會持續關注，了解個案具體情況，若發現有違反相關規 定情形，將依法查處。

中國科技部今天公布「2020年台灣青年科學家交流 計畫」，其中表示提供10個名額，每人每月可領人民幣 1.5萬元（約新台幣6.4萬元）的津貼，赴陸進行不少於 6個月的交流，優先資助領域為「衛生健康、生態農業 、信息科學（資訊科學）」。

大陸委員會晚間透過文字聲明強調，學者、專家應 遵守政府政策及相關法令，針對陸方吸納台灣高科技或 機敏科技的作法，加強提高警覺，防範國家重要科研成 果外流中國大陸。

陸委會也提到，教育部及科技部已於民國107年4月 及6月發函要求各公私立科研機構及大學院校現職、專 任教師及相關人員，未經許可不得參與陸方各項國家基 金及國家重點研發計畫（含千人計畫等）。

陸委會表示，對於陸方這次所提出的計畫，將會同 相關機關持續關注，了解個案具體情況，倘經發現有違 反兩岸條例合作行為或其他相關規定情形，將依法查處 。（編輯：周慧盈）

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