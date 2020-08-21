19歲小情侶騎車追撞雙亡　肇事司機驚稱不知車禍　被爆駛離30米後曾下車

▲台南市警白河分局，案發後迅速找到肇事後離開現場的聯結車張姓司機，張男稱不知有機車追撞他後車斗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市後壁區台1線發生聯結車在路口停等紅燈，車斗遭後方男女雙載機車撞上，19歲小情侶不幸身亡，肇事聯結車駛離現場後被白河分局傳訊到案，張姓駕駛表示「不知情」，但警方從熱心民眾所提供手機拍攝影像，發現駕駛人駛離約30公尺後曾停車在路旁人下車，警方對其說法感到懷疑，將依法移送檢察官偵辦。

台南市消防局20日下午4時1分許，接獲民眾報案，指台1線後壁上茄苳段南下280公里發生車禍，因此派遣後壁、白河及新營分隊到場救援。不過，警消到場時，黃姓男大生（崑山科技大學）被夾在機車座上，頭顱破裂、身體彎曲，明顯死亡，後座許女（中華醫事科技大學）則倒臥在地，已無呼吸心跳，送醫後仍傷重不治。

肇事的聯結車案發後駛離現場，台南市警白河分局警方據報，調閱路口監視器，查出涉案聯結車車號，循線找到該聯結車之45歲張姓駕駛人，駕駛見警方上門，獲知此事甚感震驚，駕駛人向警方表示案發時下雨，他停車等紅燈，並沒有發現後車斗被機車撞擊，所以不知發生車禍，才會駛離現場，並非故意離去。

▲警方從熱心民眾提供的手機拍攝影像，發現聯結車駛離現場約30公尺即再度停車，駕駛人並下車（左上角）。

惟警方在調查辦過程中，有熱心民眾提供手機拍攝的影像，發現該部肇事聯結車駛離現場，約行駛30公尺，即再度在路邊停車，駕駛人並下車。畫面顯示之情況與駕駛人所言「不知情」駛離似有出入，警方將依肇事逃逸及過失傷害致死等罪嫌移送台南地檢署，請檢察官複訊偵辦。

由於本案死者19歲黃姓大學生係崑山科大學生，崑山科大校方表示，因事發突然還在持續了解狀況，這位學生係就讀餐飲系2年級，導師與校安人員均已與家長聯絡並密切關心中。該校平常積極配合永康分局，進行各項交通守則之宣導，9月開學後會繼續強化宣導之力道，希望能將事故率降到最低。

另許女係中華醫事科技大學專科部護理科系4年級學生，校方也同表關切，並表示校方平日也與轄區分局向全校師生宣導交通安全，開學後也會積極強化宣導，避免意外憾事發生。

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