獨居女返家驚見「陌生字條」嚇壞報警！男遭逮羞稱：想偷看內衣

▲陌生男子留下字條。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

中國浙江杭州一名24歲年輕女子返回租屋處時，發現房門外貼了一張紙條，上面提醒她出門記得關門，看似溫馨的提醒，卻讓這名女子相當害怕，因為家中只有她一人居住，她嚇得趕緊報警，經警方調閱監視器後，發現是居住在女子隔壁的孫姓男子偷偷從陽台進入女子房內，目的竟是想看女性內衣。

根據《錢江晚報》報導，24歲的包姓女子回到位在蕭山城廂街道的租屋處，發現一張紙條貼在她的房間通往陽台的門上，上面的字跡歪扭，寫著「小姐姐，出門記得關門，陽台門都開著縫沒關住，不安全。」包女表示，她記得出門前明明已將房門鎖上，而紙條貼在這個位置，代表一定有人進屋過，她趕緊警處理。



警方調閱監視器，發現一名身穿黃色T恤的男子從陽台的一側進入到了包女的房間，而這名男子就是住在2號房的26歲已婚孫姓男子，他進到房內後看了看，抬頭看見天花板裝著監視器，趕緊低頭匆忙從陽台出去。

事後，警方將孫男帶回派出所審問，孫男表示自己是想看看包女房間有沒有女性內衣才偷偷進入，之後他發現了有監視器，留下字條提醒，以為能蒙混過關。而他除了進入包女房間外，還透過窗戶爬到了另一間住著一名22歲女生的房內，為的是教訓這名女子的貓，因為這隻貓曾從窗戶跳到了不喜歡貓的孫男房內，儘管當時他把貓趕了回去，仍不解氣，跑到女子房間把貓教訓了一頓。目前，孫男因非法侵入他人住宅被行政拘留5日，並處罰款200人民幣。





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