雅緻過中秋　日勝生加賀屋推「紫耀金月」月餅禮

▲日勝生加賀屋推出限量日式桃山月餅－「紫耀金月」月餅禮盒（月餅6入及玄米玉露煎茶1罐），售價NT$1,280元。（圖／日勝生加賀屋提供，下同）



消費中心／北投報導

日本文化中，節日大多以國曆為主，中秋節則是少數依照農曆過的節日之一，而在日本有兩個中秋節，分別是農曆八月十五日及農曆九月十三日，其中仍以八月十五日的月亮最圓、這天的滿月稱為「中秋の名月」，因此日本的中秋節又稱「十五夜」，是相聚賞月的好日子。日勝生加賀屋以「一期一會，真心款待」的精神，獲2020台灣服務業大評鑑「休閒度假飯店業金獎」，並推出限量日式桃山月餅－「紫耀金月」月餅禮盒（月餅6入及玄米玉露煎茶1罐）售價NT$1,280元，禮盒從裡到外完美呈現出日式典雅之美。日勝生加賀屋為回饋早鳥更優惠，即日起開放預購，8月31日前預購且付款完成、不限盒數皆享85折優惠。

▲月餅禮盒以加賀友禪的高雅細緻描繪金澤四季之美。



微涼秋夜，金風輕拂紅楓

月光灑落庭園，與家人團圓欣賞月亮與紅楓相互輝映，「紫耀金月」月餅禮盒以加賀友禪的高雅細緻描繪金澤四季之美，融入秋季紅楓及北投加賀屋具代表性的鳳凰飛舞圖像，以江戶小紋呈現雲朵為襯，拉開月餅金色滑套，活潑的玉兔於雲端嬉鬧跳躍，呈現生動的月下傳說。內裡加入北投在地文化，設計金色圓點的波紋象徵北投溪，波光粼粼宛如月光倒映眼前。日勝生加賀屋採數十道職人頂級工序，精心選用桃山皮月餅，源於日本桃山，屬於和菓子的一種，製作過程考究、需許多繁複步驟，過程中非使用麵粉，而是以白豆沙餡細細揉入蛋黃捏製而成，餅皮閃耀金黃光澤、口感豐盈，餅皮內餡比例恰到好處，小巧精緻不油膩，一筆一畫的精雕細琢，也蘊藏匠心呈顯雅緻不凡的獨特心意。

▲細膩輕盈的桃山月餅。



桃山月餅，細膩輕盈

日勝生加賀屋推出「紫耀金月‧月餅禮盒」，禮盒內包含六種口味及玄米玉露煎茶，「黑芝核桃」甘潤緻密的白豆沙揉入香醇細緻的黑芝麻，搭配核桃香氣，自然的黑芝麻香在喉間迴盪，洋溢滿滿健康風味；「龍鳳雙果」清爽的火龍果搭配鳳梨的馥郁果香，溫潤細膩的口感散發出清新微酸，躍上舌尖綻放曼妙滋味；「焙茶松子」以日本經典焙茶作引，佐以飽滿松子，一口咬下，堅果香氣伴隨濃郁茶香縈繞口中，令人回味生津；「紫芋麻糬」香甜紫芋頭與綿密細緻的白鳳豆豆沙完美混合，佐以Q彈麻糬，越嚼越香，多層次口感令人驚喜；「金秋香柚」甜香柚子加上金香奶黃，恰如其分的蛋奶香與果香交織，優雅又細膩的獨特風味，以味蕾共譜金色秋天的經典美味；「蔓越奶黃」嚴選鴨蛋混合濃郁鮮奶製成金香奶黃，搭配酸甜蔓越莓果粒，甜而不膩中帶有絲絲乳酪奶香，鹹甜交融令人口齒留香。搭配茶湯清澄的「玄米玉露煎茶」，入喉後芳甜甘韻凝成優雅清香於唇間。舉頭望明月的思念季節，以日勝生加賀屋「紫耀金月」相伴，讓輕柔如水的月光溫暖心房。