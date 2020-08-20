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酒駕遭吊照2年！小黃運將抗罰哭喊「經濟陷困境」　法官19字勸：找別的工作

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▲桃園市大溪分局前廖姓偵查佐今年6月間因酒駕肇事被查獲，檢方依公共危險罪嫌起訴，廖也慘遭調職記大過處分。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲計程車司機酒駕發生車禍遭吊扣駕照24個月，以經濟陷困境向法院聲請撤銷處分，日前被法官駁回。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名林姓計程車司機於去年12月間因酒駕發生車禍，北市交通事件裁決所今年5月25日依違反《道路交通管理處罰條例》裁處吊扣其駕照24個月。然而，林男不服結果，主張全家生計均仰賴於他，若吊扣執照全家將陷入困境，向法院聲請撤銷處分。對此，台北地院審理後，以「林男可找其他工作，解決經濟問題」為由駁回，全案仍可上訴。

判決指出，林男去年12月2日上午行經中華路二段、寧波西街時發生車禍，警方測得林男酒精濃度為每公升0.53毫克，遂開單舉發，而經北市交通事件裁決所裁決後，林男遭裁處吊扣駕駛執照24個月，並應參加道路交通安全講習。

林男不服結果，主張自己領有殘障手冊，且為低收入戶，全家生計均仰賴他一人，若被吊扣駕照24個月，將使家中陷入絕境，希望法院能撤銷原處分。

北市交通裁決所抗辯，林男是領有合格駕駛執照的職業駕駛人，駕駛車輛上路時，本應遵守道路交通管理相關規定，卻喝酒開車，還與他車發生交通事故，顯然罔顧其他用路人及車輛之安全，更危害交通秩序，因此原處分裁處無誤。

法官認為，林男身為職業駕駛人，比一般駕駛人更具備高之駕駛品德，職業駕駛人若因酒後駕駛，不只危及他人及自己之生命、身體、健康、財產，亦妨害公共安全及交通秩序，原處分裁決並無失衡，另外，原處分雖導致林男短期內無法駕車營生，然而，林男所造成生活或經濟之影響，僅限於駕駛車輛方面，「林男尚可尋求其他替代方案，以解決營生問題。」對此，台北地院審理後，以林男無理由訴請撤銷原處分，駁回告訴，全案仍可上訴。

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