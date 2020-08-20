真時間管理高手！主婦媽搭捷運「進入揀菜模式」神專注　網讚爆這1點

▲原PO在捷運上看到這一幕，忍不住大讚敬佩。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

搭捷運的時候，很多人通常都在滑手機或是補眠，這一幕讓網友忍不住大讚。一位女網友在臉書《爆廢公社》貼文「時間管理高手自在民間！」原來是她在捷運上遇到有主婦在挑菜，直呼「佩服佩服！」而該位媽媽靠在擋板上、小心翼翼的模樣，也讓其他人紛紛留言「沒弄髒地板，很棒棒」、「不影響他人我覺得不錯。」

這位女網友貼文，「時間管理高手自在民間！善用通勤時間揀菜，一分一秒也不浪費，請收下我的膝蓋，佩服佩服！」只見一位短髮媽媽靠著門旁邊的擋板，因為頭上戴遮陽帽、臉上掛著口罩的關係，看不清楚長相。

請繼續往下閱讀...

不過這位主婦的長相並不是重點，只見她將包包反背在胸前，接著把裡面一袋青菜拿出來揀，而且她還相當小心地把塑膠袋墊在包包裡，挑出來不要的菜葉就往袋子裡丟，維持捷運整潔、顧慮到其他乘客的做法相當值得讚賞。

▲主婦把挑下來的葉菜丟到包包的袋子裡。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「真 時間管理大師」、「好可愛」、「我也覺得好厲害，很棒的媽媽」、「阿姨才是時間管理大師」、「阿姨好厲害，而且還站著呢」、「當媽的一刻也不能鬆懈」、「揀菜也好療癒喔……能靜下心來也是不容易的一件事，也有人覺得揀菜的畫面很溫馨嗎？」

還有眼尖網友發現「這個背包還是政府送的媽媽包，不愧是母親，辛苦了」，不少人也大讚揀菜阿姨的sense很好「而且還用袋子沒有用髒地板！很讚」、「阿姨很懂得利用時間耶！而且有弄在袋子裡，不是亂丟在地上很棒」、「垃圾不落地就很值得敬佩。」