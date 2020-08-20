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高利貸瘋狂逼債！「好好跟你玩」威脅傷害家人　他崩潰輕生

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▲韓40幾歲男性跳漢江自殺，現場留有遺書。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

▲高利貸狂催債「跟你好好玩」，威脅傷害家人，他害怕選擇輕生。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名54歲李姓男子與一名陳姓男子有債務糾紛，多次以手機通訊軟體Line傳送催債訊息，甚至威脅要對家人不利，導致陳男不堪長期壓力而輕生死亡。台中地檢署調查後，根據雙方LINE對話紀錄、死者遺言，依妨害自由罪嫌將李男起訴，請求法院從重量刑。

根據起訴書，李男接受高利貸人士委託，對陳男進行催債行為，2019年3月起透過Line軟體，傳送「你要搬家也好，想去哪躲都行」、「我會跟你好好玩」、「到時不要說你家人，只要我想不開你就知道」等訊息給陳男。陳男收到訊息後非常害怕，且一直擔憂家人遭受傷害，最後壓力過大選擇輕生。

陳男家屬事後根據陳男遺書，對李男提告一系列不法行為，李男到案後向檢方供稱，訊息確實都是他傳的，高利貸人士委託他，希望可以找到陳男，讓對方出面還債。另外一名死者友人則透露，陳男生前確實有找他訴苦，每天都收到一名李姓男子恐嚇、壓力很大，不久後就聽到陳男輕生的消息。

台中地檢署檢察官調查案情，根據死者遺留的指控訊息、李陳雙方的LINE對話紀錄等，依妨害自由罪嫌將李男起訴，考量李男犯後絲毫沒有悔意，建請法院法官從重量刑。據悉，李男行為恐涉犯刑法第305條，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致危害於安全者，最高可以處2年以下有期徒刑。

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