因一隻小強「撞倒一排警車」　天兵妹卡死：腳踝歪掉！4員警衝出來看傻　

▲為了一隻小強，慘撞倒一排警車！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

因為一隻小強，撞倒一排警車，想必是全台頭一遭？一名女網友崩潰表示，日前在機車車廂發現一隻小蟑螂，無奈就是找不到，最後只好硬著頭皮騎車，忽然間小腿怪怪的，她低頭一摸卻沒有，接著再抬起頭來，已反應不及秒撞上路邊警車。爆笑經歷讓網友笑歪樓，「要向蟑螂求償！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》分享天兵事蹟，今（19）日凌晨從南部返回新北後，準備要在永和騎機車回內湖的家，怎料一打開車廂，驚見一隻小蟑螂亂竄，還直接爬過安全帽，嚇得原PO花容失色，崩潰翻遍車廂，無奈就是找不到牠，「沒辦法...因為很晚了，只好先戴上安全帽趕快騎回家。」

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帶著忐忑不安的心情上路後，怎料騎到一半，原PO感覺左小腿有東西在爬，隨即低頭撥一撥小腿，「但是什麼都沒看到」，結果下秒再抬頭時，慘況發生，不到半公尺的距離的就是一排警車，砰一聲巨響，「完全沒有時間反應就直接撞上了！」

只見機車壓住原PO的右小腿、腳踝，當下一片狼藉，根本沒力氣掙脫，加上車子太重，腳也根本拔不出來，「當下腳還被壓到麻麻的，腳踝呈現歪掉。」所幸一名便衣女員警走出來，趕緊叫他同仁協助，3名員警將原PO扶到旁邊休息，結果就在此時凶手終於出現了，「那隻蟑螂緩緩的從車廂爬了出來！」

▲警察也傻眼！（圖／翻攝爆怨公社）

就像是一齣鬧劇，原PO一臉眼神死吶喊，「都是你害的...還在那邊悠哉」，事後去醫院檢查，所幸沒傷到骨頭，「只是有點跛腳，心裡只想著還好我有買財損及超額保險...不然這樣連撞三台車也要賠不少錢，然後我真的也不知道要下什麼結論，因為我真的太奇葩了！」

文章貼出後，底下網友哭笑不得直呼，「警察肯定無奈的看這妳」、「蟑螂收押了嗎」、「唯一支持蟑螂死刑」、「全國就妳撞警車還能沒事的」、「三寶神話又多了一項」、「先上銬一個禮拜」、「妳做了很多人想做，卻不敢做的事情」、「史上警察最快到場案件之一」、「警察記錄：加害者蟑螂一隻」、「不打BOSS，直接挑戰GM，妳猛」。