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美股標普500創歷史新高　完全收復疫情後失土

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▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股標普500創歷史新高。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約18日專電

美股今天漲跌互見，標普500指數上漲0.2%，衝破2月攻上的前波高點，再創歷史新高。在科技股拉抬下，這項指數不到5個月就收復疫情爆發後所有失土，確立美股多頭格局。

道瓊工業指數表現偏弱，終場下跌66.84點，跌幅0.24%，收在27778.07點。標準普爾500指數上漲7.79點，漲幅0.23%，收在3389.78點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲81.12點，漲幅0.73%，收在11210.84點，同步創歷史新高。

標普500指數開高後一度攻上3395.06點，締造歷來最高盤中水準，隨後掉頭向下。這項指數短暫翻黑後重回平盤以上，保持到收盤，挑戰一個多星期後，終於打破2月19日以3386.15點締造的收盤紀錄。

這項基準指數時隔半年再創歷史新高，確立美股在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴重時萌生的全新牛市（多頭市場）。

美股上波牛市源於全球金融海嘯席捲後的2009年3月，延續時間為史上最長的11年，今年3月遭逢疫情打擊而畫下句點。

依華爾街普遍定義，基準指數如從前波收盤高點回檔超過20%，股市便陷入熊市（空頭市場）；指數如從熊市谷底反彈超過20%，新牛市就告誕生，但必須超越前波收盤高點，多頭格局才算正式確立。標普500指數今天辦到了。

時間拉回春季，歐美疫情逐漸失控，全球金融市場陷入大亂，美股連日暴跌，標普500指數3月12日步入熊市，3月23日跌到疫情期間谷底，與2月19日收盤水準相比跌了近34%。

美股觸底後發動史上罕見的迅猛反攻，聯邦政府為拯救經濟狂撒數兆美元紓困企業、擴大失業給付、向民眾發放振興支票，聯邦準備理事會（Fed）將基準利率砍到逼近零、大量收購資產，穩住風雨飄搖的金融市場，為這波V型反彈奠定基礎。

從3月23日盤中低點到今天收盤，標普500指數飆漲逾54%，這段期間，熱錢湧進經營模式經得起疫情考驗的科技權值股，蘋果公司（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）、微軟（Microsoft）等股價屢創新高，扮演帶動大盤反攻的火車頭角色。

年初以來，蘋果股價飆漲57%，亞馬遜猛漲逾79%，微軟漲幅達34%。臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet也表現不俗，年初以來股價分別漲了27%、16%。

即使美國夏季疫情復燃，就業成長出現熄火跡象，民間消費等數據仍持續好轉。投資人預期疫情受到控制後，經濟終將擺脫春季大規模停擺的陰影，撥雲見日。這種樂觀氣氛近期主導金融市場，在美國仍有上千萬人因疫情失業的背景下支撐股市。

美國商務部今天公布，全美7月新屋開工月增22.6%，優於市場預期，為標普500指數成功創歷史新高帶來有利條件。

不過，美股後市仍面臨諸多變數，包括美國國會一直喬不攏全新經濟振興方案、美中關係持續緊張、疫情陰影籠罩下大盤本益比顯得過高。這波牛市能延續多久，仍待時間驗證，但當下至少反映投資人心態已不像3月股災期間那麼悲觀。

 

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