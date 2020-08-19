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保溫杯「放10天變炸彈」！OL右眼遭炸傷一片血紅　爆裂原因曝光

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▲▼保溫杯炸彈！上班族打開杯蓋「氣炸右眼」險失明　專家：慎防5種飲料。（圖／翻攝自微博）

▲泡紅棗茶放10天，保溫杯竟變炸彈。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸福建省福州有一名OL日前用保溫杯泡了紅棗茶，不料後來因為工作忙碌忘了喝，直到十多天後才想起，當她準備轉開杯蓋清洗時，保溫杯卻突然發生「爆炸」，杯蓋高速撞上她的右眼，造成她的右眼球破裂，眼睛瞬間一片血紅，儘管送醫後成功縫合，視力卻可能會大幅衰退。

綜合大陸媒體報導，這一名OL用保溫杯泡了紅棗茶，不料因為工作忙碌忘記喝，直到十多天後才想起這杯茶，最初她打算將杯子中的茶水倒掉，過程中卻發現杯蓋卡的異常緊，用力轉開後杯子就突然發生爆裂，氣體連同杯蓋一起砸向她的眼睛，造成她的右眼球破裂，重傷送醫。

▲保溫杯,保溫瓶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲紅棗存放時間過長會發酵並產生氣體，保溫杯就容易因為壓力發生爆炸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

福建省第二人民醫院眼科主任表示，OL被救護車送到醫院時，眼睛呈現「血糊糊」的狀態，他們立刻進行清創與縫合手術，所幸眼球的縫合手術相當順利，眼球的閉合功能也基本復位，「不過後期視力恢復可能多少會是受到影響，嚴重的話可能恢復不到之前的正常情況。」

醫生提醒，紅棗與果汁、澎大海、牛奶等較適合真菌繁殖的飲品，存放時間過長會發酵並產生氣體，加上保溫杯的密封性導致氣體無法宣洩，就容易因為壓力發生爆炸，還有像發泡錠、汽水等產品，會在短時間內釋放大量氣體，從內部對瓶壁造成壓力，形成瞬間高壓，也會引起「爆裂」。

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