知名餐廳肉沒熟…員工把民眾「吐出的生肉回烤」再端上桌　還徒手摸肉：有熟了

▲知名連鎖義式餐廳的雞肉沒熟，店家處理問題的方式令消費者難以接受。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者陳雕文／桃園報導

桃園一戶人家15日晚間到知名連鎖的義式餐廳吃飯，沒想到第一盤上的義大利麵雞肉就是生的，民眾吃了一口急忙吐掉，向店家反應後，竟然看到店員將吐出的生肉回烤後再端上桌！下一道烤全雞上桌後又被發現沒熟…而代理店長竟「一邊徒手捏肉一邊堅稱有熟」誇張行徑讓民眾氣炸。

「如果餐點沒熟，餐廳卻是這樣處理，你能接受嗎？」火大的陳姓民眾將經歷PO上臉書，他說，「把我媽剛吐的那一盤生肉送了回來，還說幫你們回烤好了！！會不會太扯，一點衛生觀念都沒有！」

他還說，「後來出現一位疑似是主管的女店員關切，解釋了半天也沒半句道歉，只說會交代廚房把我們接下來的一道『烤全雞』處理到沒問題再上，從頭到尾得不到一句道歉，只說自己很無辜不知道自己底下的員工是這樣處理的，說自己今天只是代理店長，真正的店長請假回高雄投票了，我就更火了，我媽吃過的生雞肉，竟然可以回廚房回烤再上？」

▲消費者花錢買了一肚子氣，事後對該店作出一顆星的超低評價。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

陳先生表示，「代理店長堅稱她不知情，若她知曉此事不會是這樣處理的，都是員工私下擅自決定要這樣處理的，還說不然你希望我怎麼做呢？一個全台灣有這麼多家分店的連鎖餐廳，教育訓練竟然是如此失敗及荒唐！更扯的是，接下來上的烤全雞肉也沒熟」

陳先生再度找代理店長來處理，沒想到對方直接用手指觸碰肉，再加上用指甲捏一捏說肉有熟…陳先生看完當場傻眼，事後表示，「就算肉有熟但妳直接在餐盤上這樣捏，剩下的雞肉我們哪裡敢再吃阿？根本整家店的衛生管理，出了很大的問題！後續我們根本不敢碰餐盤的食物了」一家人的聚餐興致全毀。

網友看了紛紛回應，「用手摸就太過離譜了」、「我會退錢走人」、「我彷彿聽到牠還在咯咯叫」、「客訴後，端回去重做的都是特製品！我是不敢吃啦」、「雞肉一直在跟代理店長裝熟」、「現在疫情當前，竟把客人吃過的食物再放回烤箱烤？？？不太恰當吧」、「有夠扯...都代理店長了一點擔當都沒有」、「我怎記得我點義大利麵，他上涼麵給我」

該餐廳的總公司回應，目前已經向消費者道歉、退費，並取得消費者的原諒，會加強員工訓練，謝謝關心。