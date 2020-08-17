日本擬取消軍購美國「全球鷹」　知情者爆：價格太貴又不耐用

▲RQ-4全球鷹偵察機。（圖／路透社）

實習記者陳妙津／綜合報導

日本政府原計畫2021年購入3架美國RQ-4「全球鷹」無人機，以監視北韓及日本周邊島嶼，強化預警系統。不過近日有消息指出，日本政府可能會取消採購計畫，原因是無人機價格過於高昂，運用構想上發生改變。若此次部署計畫取消，將是日本政府繼取消部署陸基神盾系統之後，第二次調整基於「對外有償軍事援助」的武器採購計劃。

據日本《時事通信》報導，本次審查的主因是美國空軍方成功開發了隱形無人機RQ180後，打算以衛星及新型無人機作為美軍最新編制，淘汰「全球鷹」。據知情人士表示，「 若美國空軍不再編制全球鷹，那全球便只有日本及南韓會擁有該無人機編制，飛機數量減少的狀況下，維護成本將大幅增加。」

伊朗去年6月曾擊落一架美軍「全球鷹」，讓日本政府考量到即使能在監視北韓方面發揮一定作用，也不能面對防空能力更強的中國，屆時恐無法應對緊急狀況。另一名消息人士表示，「我們不能冒著高架機體被擊落的風險，這種無人機不適合進行海洋監視。」

除此之外，飛機價格飛漲和操作觀念改變也是審查原因之一。日本政府在2014年訂下此軍購案，並編列510億日圓（約新台幣140億元）預算，但美國卻在2017年時通告軍購報價比當初的預算還要高出23%。