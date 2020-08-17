　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日本擬取消軍購美國「全球鷹」　知情者爆：價格太貴又不耐用

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼RQ-4全球鷹偵察機。（圖／路透社）

▲RQ-4全球鷹偵察機。（圖／路透社）

實習記者陳妙津／綜合報導

日本政府原計畫2021年購入3架美國RQ-4「全球鷹」無人機，以監視北韓及日本周邊島嶼，強化預警系統。不過近日有消息指出，日本政府可能會取消採購計畫，原因是無人機價格過於高昂，運用構想上發生改變。若此次部署計畫取消，將是日本政府繼取消部署陸基神盾系統之後，第二次調整基於「對外有償軍事援助」的武器採購計劃。

據日本《時事通信》報導，本次審查的主因是美國空軍方成功開發了隱形無人機RQ180後，打算以衛星及新型無人機作為美軍最新編制，淘汰「全球鷹」。據知情人士表示，「 若美國空軍不再編制全球鷹，那全球便只有日本及南韓會擁有該無人機編制，飛機數量減少的狀況下，維護成本將大幅增加。」

伊朗去年6月曾擊落一架美軍「全球鷹」，讓日本政府考量到即使能在監視北韓方面發揮一定作用，也不能面對防空能力更強的中國，屆時恐無法應對緊急狀況。另一名消息人士表示，「我們不能冒著高架機體被擊落的風險，這種無人機不適合進行海洋監視。」

除此之外，飛機價格飛漲和操作觀念改變也是審查原因之一。日本政府在2014年訂下此軍購案，並編列510億日圓（約新台幣140億元）預算，但美國卻在2017年時通告軍購報價比當初的預算還要高出23%。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
他聽「台積電再戰台中」傻了...好奇怎不設廠高雄　神人曝關鍵
帶未成年嫩模喝酒開房...山下智久下場出爐　1男神也遭殃
《多情》賴慧如爆等簽字離婚！認「搬出去住」親回真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日本擬取消軍購美國「全球鷹」　知情者爆：價格太貴又不耐用

黃奎博：追隨美國抗中　台海擦槍走火可能性大增

中美若在台海開戰　林郁方：美航母不會進入海峽　否則將成為「靶子」

美海軍學院1.4%名學員確診新冠肺炎　當局拒絕提供染疫人數

德國萊茵金屬推「奧瑞岡Skyranger35」　擊落無人機+直升機

RV-7闖入禁區！川普高爾夫球度假村安全堪慮　美軍機升空攔截　

影／解放軍駐港部隊南海實彈演練　艦長下令發射魚雷「擊沉敵潛艇」

美軍EP-3E偵察機挑戰極限再靠近！　僅離中國93公里

冷戰後新冰點　俄：任何飛彈攻擊都將以核武報復

美國對台出售「66架F-16V」合約敲定！　28年來台灣首獲新戰機

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

日本擬取消軍購美國「全球鷹」　知情者爆：價格太貴又不耐用

黃奎博：追隨美國抗中　台海擦槍走火可能性大增

中美若在台海開戰　林郁方：美航母不會進入海峽　否則將成為「靶子」

美海軍學院1.4%名學員確診新冠肺炎　當局拒絕提供染疫人數

德國萊茵金屬推「奧瑞岡Skyranger35」　擊落無人機+直升機

RV-7闖入禁區！川普高爾夫球度假村安全堪慮　美軍機升空攔截　

影／解放軍駐港部隊南海實彈演練　艦長下令發射魚雷「擊沉敵潛艇」

美軍EP-3E偵察機挑戰極限再靠近！　僅離中國93公里

冷戰後新冰點　俄：任何飛彈攻擊都將以核武報復

美國對台出售「66架F-16V」合約敲定！　28年來台灣首獲新戰機

汪自動「關基」！　調皮爸往牠「翹臀」偷充電秒復活怒瞪

不捨好友回家！阿金「偶像劇式攔車」　奴才幫IG傳情超閃

爽嗑漢堡無負擔！專家授「雞胸減重法」食譜秘方...比速食店還好吃

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

中信華航聯名卡首發目標喊30萬張！　拚國內第一大飛行卡

弟玩電腦管不動！姐請「刺青老大」坐鎮　網笑：半甲94派

月薪55K背車貸16K！喜歡「刷卡付費」嫌記帳困難　她嘆：錢都不知去哪

刷新台灣直銷界超狂業績的美麗秘密！東森全球新連鎖鑽石經銷商挑戰28億信心十足

「2020宜蘭情人節」8/25龍潭湖登場　3公里環湖步道化身浪漫七夕鵲橋

享受藥浴！法鬥撞臉「綠巨人浩克」賣胸肌　網笑噴：吃抹茶囉

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

軍武熱門新聞

德國推奧瑞岡Skyranger35　擊落直升機

中美若在台海開戰　林郁方：美航母進海峽會成為「靶子」

3天武統台灣！美前官員：台海明年被有軍事衝突

美海軍學院1.4%名學員確診新冠肺炎

俄：任何飛彈攻擊　都將以核武報復

IDF天駒任務傳延長至年底　空軍回應了

影／解放軍駐港部隊赴南海實彈演練

譚兵讀武／四行倉庫三大謎團　

日本擬取消軍購美國「全球鷹」

美軍EP-3E再靠近！僅離中國93公里

RV-7闖入川普高爾夫球度假村　美軍機升空攔截　

美對台出售66架F-16V合約敲定！28年來首獲新戰機

黃奎博：追隨美抗中　台海擦槍走火可能性大增

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

更多熱門

相關新聞

狂勒102歲嬸！日本前警察署長殺人未遂遭逮

狂勒102歲嬸！日本前警察署長殺人未遂遭逮

日本橫濱市16日傳出有一名前任警察署長，在家中攻擊高齡102歲的嬸嬸，隨後打電話向警方自首。據悉，警方到場時，嫌犯的嬸嬸就倒在床上，所幸送醫治療後，已無生命危險，警方也當場以殺人未遂嫌疑將嫌犯逮捕。嫌犯被逮後供稱，自己是因為疲於照顧嬸嬸才會打算將她勒死。

韓教會爆315確診　牧師不甩隔離上街抗議...今確診

韓教會爆315確診　牧師不甩隔離上街抗議...今確診

首爾教會又爆群聚感染　3400人隔離

首爾教會又爆群聚感染　3400人隔離

日本高溫刷新　濱松市狂飆41.1度

日本高溫刷新　濱松市狂飆41.1度

二戰後最慘！日本GDP年率暴退27.8%

二戰後最慘！日本GDP年率暴退27.8%

關鍵字：

全球鷹日本RQ-4日韓要聞國際軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面