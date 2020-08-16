臉書助攻企業推直播收費功能　不滿Apple仍堅持要收「蘋果稅」

▲Facebook指控Apple收取蘋果稅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者姚惠茹／台北報導

Apple自從宣布App Store的30%分潤規定之後，便與開發商展開長期戰爭，並在本月13日下架熱門遊戲《要塞英雄》事件成為引爆點，遭遊戲開發商Epic Games告上法院，而Facebook隨後也指控為了彌補小型企業在疫情期間的損失，開設全新直播收費功能，但Apple仍堅持要收「蘋果稅」。

Facebook本月14日宣布在20個國家推出全新付費觀看功能，讓企業可以透過直播向觀眾收費，像是瑜伽課、研討會等等，以彌補小型企業因為疫情所帶來的損失，但Apple仍堅持要收取30%的分潤，所以付費觀看功能只能付給小型企業70%的收入，而Apple至今未針對消息作出回應。

Facebook的程式主管Fidji Simo在網誌中表示，向Apple提出減少30％的App Store分潤，獲允許使用Facebook Pay支付，兩者都遭到拒絕，因此雖然Apple是Facebook的重要合作夥伴，並且需要依靠App Store供應下載程式，但仍不能認同Apple的分潤規定。

Simo說明，Facebook這次推出的全新付費觀看功能，主要是為了支持小型企業和創作者，並且至少到明年之前都不會收取任何費用，還推出Facebook Pay在Android上面的網路交易功能，讓小型企業可以保留付費觀看功能所產生的100%收入。