　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

臉書助攻企業推直播收費功能　不滿Apple仍堅持要收「蘋果稅」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼社群媒體示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Facebook指控Apple收取蘋果稅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者姚惠茹／台北報導

Apple自從宣布App Store的30%分潤規定之後，便與開發商展開長期戰爭，並在本月13日下架熱門遊戲《要塞英雄》事件成為引爆點，遭遊戲開發商Epic Games告上法院，而Facebook隨後也指控為了彌補小型企業在疫情期間的損失，開設全新直播收費功能，但Apple仍堅持要收「蘋果稅」。

Facebook本月14日宣布在20個國家推出全新付費觀看功能，讓企業可以透過直播向觀眾收費，像是瑜伽課、研討會等等，以彌補小型企業因為疫情所帶來的損失，但Apple仍堅持要收取30%的分潤，所以付費觀看功能只能付給小型企業70%的收入，而Apple至今未針對消息作出回應。

Facebook的程式主管Fidji Simo在網誌中表示，向Apple提出減少30％的App Store分潤，獲允許使用Facebook Pay支付，兩者都遭到拒絕，因此雖然Apple是Facebook的重要合作夥伴，並且需要依靠App Store供應下載程式，但仍不能認同Apple的分潤規定。

Simo說明，Facebook這次推出的全新付費觀看功能，主要是為了支持小型企業和創作者，並且至少到明年之前都不會收取任何費用，還推出Facebook Pay在Android上面的網路交易功能，讓小型企業可以保留付費觀看功能所產生的100%收入。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
20名「陰間猛男」左右列隊迎接羅霈穎！「有夜店嗎？」最後身影
高市長3候選人補助款曝光！陳其邁比李眉蓁「多領1269萬」
快訊／新冠肺炎再增2例　指揮中心下午2時說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

臉書助攻企業推直播收費功能　不滿Apple仍堅持要收「蘋果稅」

影／iPhone12擺脫「差別待遇」！全升級「Pro系列螢幕」分2波開賣

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

八三夭再唱小巨蛋《想見你》必聽　 頑童MJ116合體幹大事啦！

臉書助攻企業推直播收費功能　不滿Apple仍堅持要收「蘋果稅」

影／iPhone12擺脫「差別待遇」！全升級「Pro系列螢幕」分2波開賣

發表前先下馬威！保時捷「4門版911」成紐柏林最速主管級房車

被尼克狂親一整天…Ashly起床照鏡子崩潰！　「紅疹爬滿臉」慘況曝光

「最美小龍女」出道30年首次公開真實年齡！　「真正凍齡美貌」網全嚇傻

「醫醫配、醫護配」過時了　男女醫師理想伴侶曝...互補互利經營婚姻

加油要快！中油宣佈油價明起調漲「九五汽油站上24元大關」

倒數2天！寵物用品網路下殺　希臘風貓屋現省500、耐咬彈跳球特價259

金黃溪水＋翠綠森林！天母古道旁的避暑秘境　巨大漂流木超好拍

李孝利想懷孕　劉在錫主動洩「恩愛經驗」！下秒後悔：不要想像

台泥與社區共好！DAKA園區音樂舞台　提供過往旅客輕鬆聆賞

10年沒聯絡！前同事丟紅炸彈...被拒絕「回感性長文斷開」　網全喊恭喜

3C家電熱門新聞

iPhone12擺脫差別待遇！全升級「Pro螢幕」

LINE 新版打造全新獨特風格主頁！　IG連結、貼圖隨意擺

Google Pixel 5傳僅推「XL」版本！不再瞄準旗艦機市場

OPPO Reno 4門市到貨

iPhone 12爆料內容大整理！　最便宜機款只要1.62萬元起

LG 中階5G新機「Q92」最早將於8月21日發布！　三種配色、四顆鏡頭

OPPO Watch預計8/21在台上市

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

iOS設備狂跳「iTunes Store」錯誤訊息　iPhone、iPad都中鏢

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

Moto Razr 第二代將於9/9發布！　可望支援5G、外部螢幕變大

臉書助攻企業推直播收費功能　不滿Apple仍堅持要收「蘋果稅」

這一款 iPhone 12 傳延至明年2月！　秋季可望分成兩波發布

3C達人5招教你破解山寨AirPods

更多熱門

相關新聞

美封殺微信95%陸果粉願放棄iPhone　川普聳肩回應：「管他的！」

美封殺微信95%陸果粉願放棄iPhone　川普聳肩回應：「管他的！」

美國總統川普（Donald Trump）本周對微信發佈禁令，依據微博在中國大陸所做調查，一旦無法使用微信，高達95%的大陸iPhone用戶將改用蘋果以外的智慧手機，恐衝擊iPhone銷售；對此，川普受訪時聳肩表示：「管他的（Whatever）」，強調做對美國國安有益的事是其首要任務。

黃金創歷史新高再漲一倍？

黃金創歷史新高再漲一倍？

抗議App Store下架Fortnite！Epic惡搞蘋果經典麥金塔廣告

抗議App Store下架Fortnite！Epic惡搞蘋果經典麥金塔廣告

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

26年前壓對蘋果！《股癌》神分析「阿甘投資法」超強大：爽賺幾百億

26年前壓對蘋果！《股癌》神分析「阿甘投資法」超強大：爽賺幾百億

關鍵字：

臉書蘋果分潤直播

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

德國工作確診　台灣女孩被外交部暖哭

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

3秒輾殺畫面曝！他全身破碎慘亡

韓國瑜出手也慘敗！黨內人士說關鍵

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

最後一名逆轉！桃園小將炸速奪冠

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面