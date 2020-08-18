對陳秀熙「彰化有潛在感染」言論不以為然　沈富雄：自以為是專家的專家…

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對彰化縣「萬人血清抗體檢測」，台大公衛院系教授陳秀熙8日證實4種高風險族群中，出現部分陽性反應，前立委沈富雄18日表示，「我深不以為然」，並寫下4項論述。他也批評，「自以為是專家的專家，如果一再大言惑眾，事後證明所言皆非，就不是所謂專家了」。

沈富雄臉書全文如下：

萬人抗體檢測，考驗專家功力

七月上旬，台大公衛院、中研院、彰基及彰化縣政府合作在彰化縣啟動萬人COVID-19抗體大檢測，其中4000人的結果將在下週公諸於世，有第一手內線情資的陳秀熙副院長透露在四族群中均有1~2%的陽性率，並大膽地做了些不成熟的推斷，我深不以為然，分述如下：

(一)呈陽性的個案數不足道，但比例數驚人：

4000(1/100) (1,290,000/4000) (1/17)=759

這是抗體陽性數與同地確診數的比例，在疫情熱區如紐約市為10:1，其他如華盛頓州為5:1，比例高達759:1，需要一番解釋。

(二)台灣的PCR核酸檢測偽陰性有可能偏高。

這是我做夢也不敢想像的推測，陳時中司令官也會絶口否認，因為它等於承認台灣的確診數被低估了，將嚴重影響台灣防疫的國際聲譽，不過，近來一連5個抵達目的國後確診，使人對這個可能的疑慮揮之不去。

(三)中研院的抗體檢測方法偽陽率偏高。

在個案數極低的群體中，偽陽率偏高所增加的個案數極其有限，但以任何比值或百分比來表達，則結果驚人，不過實際效應微不足道，不會有任何疫情，不必大驚小怪。

(四)彰化的萬人取樣偏重高風險群。

彰化的受檢者含確診者、接觸者、居家檢疫者及醫護人員等四個高風險族群，高風險的社群就如同疫情的熱區，其抗體呈陽性對照抗原確診的比例將大幅提高，釐清此一扭曲的方法是在彰化縣129萬人口中重新做一次隨機取樣的檢測，人數恐要5萬人以上。

遺憾的是，如此不成熟的數據卻讓媒體及專家學者們勇敢地跳進來大發議論，如：

(1)聯合報頭版頭條：「社區確有隱形感染者」，不是隱形，是「輕症或無症狀的次臨床（subclinical）感染者」。

(2)彰化縣衛生局長葉彥伯：「如果都是陰性，需要做期中報告嗎？」，還是要報告，承認取樣太少。「若出現中和抗體，意義是疫苗會有用。」，其實兩者無關連。

(3)陳秀熙副院長：「這次研究可以確定台灣有潛在個案。」，不用研究也知道抗體呈陽性數比抗原確診數高，這不是潛在個案，是的的確確輕症或無症狀的個案。

(4)陳秀熙副院長：「比利時工程師有可能被本土無症狀者

感染，枱面下的本土傳染其實非常嚴重。」，這是危言聳聽，沒有造成疫情的subclinical infection是播種免疫力的天使，不是潛伏在社群中的禍源。

自以為是專家的專家，如果一再大言惑眾，事後證明所言皆非，就不是所謂專家了。

▼沈富雄18日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄，點圖可放大）